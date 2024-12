Economia circolare: nove giganti italiani uniti per la sostenibilità - Alleanza per l'Economia Circolare





Nove importanti aziende italiane firmano un manifesto per promuovere l'economia circolare e rigenerativa nel Paese. A2A, Aquafil, Cassa Depositi e Prestiti, Costa Crociere, Enel, Hera, Ferrovie dello Stato, Intesa Sanpaolo Innovation Center e Touring Club Italiano, coordinate da AGICI, si impegnano per un modello economico più sostenibile.

Un patto per il futuro

L'Alleanza per l'Economia Circolare, nata nel 2017, ha rinnovato il proprio impegno con un nuovo Manifesto.

Questo documento strategico, in linea con le direttive nazionali ed europee, definisce una visione condivisa e azioni concrete per un'economia più efficiente nell'uso delle risorse. Il Manifesto è un invito a imprese e istituzioni a collaborare per promuovere l'economia circolare come motore di crescita e competitività, rafforzando il ruolo dell'Italia a livello internazionale e proteggendo il suo patrimonio ambientale. L'obiettivo è valorizzare le eccellenze italiane, come il design innovativo e la qualità manifatturiera, storicamente sviluppate anche in risposta alla scarsità di materie prime.

Dalla linearità alla circolarità

L'Alleanza nasce dall'esigenza di superare il modello di produzione lineare, basato sul consumo di risorse finite. Si punta a un sistema economico innovativo, incentrato sull'ecodesign e capace di generare crescita senza dipendere dallo sfruttamento intensivo delle materie prime.

Tra gli obiettivi principali: individuare opportunità di collaborazione e simbiosi industriale, identificare le filiere circolari strategiche per la competitività internazionale, implementare nuove tecnologie grazie alla ricerca di startup innovative, digitalizzare le informazioni lungo le filiere, e promuovere azioni integrate basate su standard condivisi. Un progetto ambizioso che richiede impegno e collaborazione, ma che promette di portare benefici significativi per l'ambiente, l'economia e la società. Pensando al domani, si lavora oggi per un futuro migliore.