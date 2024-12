Economia Usa: segnali positivi da Powell





L'economia statunitense mostra segnali di forza, con inflazione in calo e disoccupazione ai minimi. Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, durante la conferenza DealBook del New York Times, ha espresso ottimismo, pur sottolineando la necessità di cautela nel percorso verso una stabilizzazione dei prezzi.

Inflazione e tassi di interesse

Powell ha evidenziato i progressi compiuti nella lotta all'inflazione, affermando che "non siamo ancora arrivati dove vogliamo essere, ma siamo molto vicini". La Fed, dopo un periodo di aumenti dei tassi di interesse seguito da una pausa di 14 mesi, ha recentemente avviato una fase di riduzione, in linea con le politiche di altre banche centrali.

Questa decisione è stata presa alla luce di dati economici positivi che mostrano una maggiore solidità dell'economia statunitense rispetto alle previsioni di settembre. La prossima decisione sui tassi di interesse verrà annunciata tra due settimane.

Indipendenza della Fed e debito pubblico

Riguardo all'indipendenza della Fed, Powell ha ribadito il suo ruolo apolitico, stabilito dal Congresso, a tutela degli interessi di tutti gli americani. Ha respinto l'idea, proposta da Scott Bessent, ex candidato di Trump al ruolo di Segretario al Tesoro, di nominare un presidente "ombra" della Fed, minimizzando la sua influenza, un'ipotesi definita "non sul tavolo". Infine, Powell ha affrontato il tema del debito pubblico, definendo l'attuale bilancio federale "insostenibile" e sollecitando interventi tempestivi per affrontare la questione.