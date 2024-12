Decreto Legge Fiscale: approvato definitivamente alla Camera





Approvato il Dl Fiscale, con novità su Irpef, bonus e payback sanitario.

Rateizzazione Irpef per partite Iva

Il Dl Fiscale conferma la rateizzazione del secondo acconto Irpef per le partite Iva con ricavi o compensi fino a 170.000 euro nell'anno precedente. Il pagamento potrà essere effettuato entro il 16 gennaio 2025 o in cinque rate mensili a partire dalla stessa data. Questa misura offre maggiore flessibilità finanziaria a professionisti e imprenditori, consentendo loro di gestire meglio i flussi di cassa. Una boccata d'ossigeno, insomma.

Riapertura concordato preventivo e Bonus Natale

La scadenza per aderire al concordato preventivo biennale è stata prorogata al 12 dicembre.

Questa possibilità è rivolta a chi ha attività d'impresa, arti o professioni, ha presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2024 e possiede i requisiti. Il governo mira a utilizzare le risorse derivanti dal concordato per ridurre il secondo scaglione Irpef, a beneficio del ceto medio. Si valuta anche un possibile posticipo della misura a inizio 2025. Anche il Bonus Natale da 100 euro, destinato ai lavoratori dipendenti con reddito fino a 28.000 euro e almeno un figlio a carico, è stato esteso ai nuclei monogenitoriali. La richiesta va presentata al datore di lavoro, che erogherà il bonus recuperando poi l'importo tramite credito d'imposta. Un aiuto concreto per le famiglie, specialmente in un periodo di festività.

Modifiche al 2x1000 e Payback sanitario

Il Dl Fiscale introduce modifiche al 2x1000, aumentando di 3 milioni di euro la quota destinata ai partiti politici, portandola a 28 milioni per il 2024.

businesscommunity.it/blog/images/05Dic2024Decreto_Legge_Fiscale_approvato_definitivamente_alla_Camera' width='300' alt='Decreto Legge Fiscale: approvato definitivamente alla Camera'>

Clicca per ingrandire l'immagine