Ceo italian summit & awards: un decennio di leadership italiana





Milano celebra l’eccellenza imprenditoriale italiana con la decima edizione del CEO Italian Summit & Awards. L’evento, organizzato da Business International (knowledge unit di Fiera Milano) in collaborazione con Forbes Italia, ha riunito oltre 200 leader del mondo economico e finanziario presso l’Hotel Principe di Savoia. Un'occasione per discutere di innovazione, leadership e futuro del business.

Rapidità, esattezza e molteplicità: le chiavi del futuro

Ispirandosi alle “Lezioni Americane” di Italo Calvino, l’evento ha esplorato i temi cruciali per la leadership moderna: rapidità, esattezza e molteplicità.

L'intervento del Tenente Colonnello Franco Paolo Marocco, nuovo Comandante delle Frecce Tricolori, ha aperto la giornata, sottolineando l'importanza di valori come tradizione, disciplina e lavoro di squadra. Un esempio di eccellenza italiana riconosciuta a livello internazionale, proprio come il made in Italy celebrato durante l’evento. Si è parlato anche di economia, con l'anteprima dell’Outlook economico italiano 2025-2026 dell’OCSE, presentata da Cyrille Schwellnus, e il dibattito moderato da Roberto Tallei di SkyTg24, con la partecipazione di esperti come Federico Menna (EIT Digital) e Romolo Isaia (European Investment Bank).

I 15 capitani d'impresa premiati da Forbes

La serata di gala ha visto la premiazione dei 15 CEO più innovativi secondo Forbes Italia.

Infine, un ulteriore riconoscimento è stato assegnato al Tenente Colonnello Franco Paolo Marocco delle Frecce Tricolori, presente insieme al Generale di Brigata Luca Baione del Comando Prima Regione Aerea.