Amazon prime air decolla in Abruzzo: primo test di consegne in Abruzzo, operativo già nel 2025





Amazon ha completato con successo il primo test di consegna con droni in Italia, a San Salvo (CH). Il servizio Prime Air, basato sul drone MK-30, dovrebbe essere operativo dal 2025, dopo l'ottenimento delle autorizzazioni da ENAC ed ENAV.

Il primo volo del drone MK-30 nei cieli italiani

Il 4 dicembre 2024, il drone MK-30 di Amazon ha effettuato il suo primo volo di prova nei cieli italiani. Dotato di un sistema di computer vision all'avanguardia, il drone è in grado di evitare ostacoli, garantendo la sicurezza di persone, animali e altre proprietà.

Questo sistema contribuisce anche a mantenere i droni Amazon a distanza di sicurezza dagli altri velivoli. Il test, autorizzato da ENAC in coordinamento con ENAV, rappresenta un passo importante verso l'avvio del servizio Prime Air in Italia. L'azienda collabora attivamente con le autorità e le comunità locali per garantire un servizio sicuro e affidabile. L'obiettivo è ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per lanciare il servizio commerciale nel 2025. Certo è che tutto questo non sarebbe stato possibile senza mesi di lavoro e di progettazione, ma alla fine è stato un successo, un vero e proprio successo!

Prime Air: un investimento nel futuro dell'Italia

L'arrivo di Prime Air conferma l'impegno di Amazon in Italia, dove ha già creato 19.000 posti di lavoro a tempo indeterminato in oltre 60 sedi. In Abruzzo, Amazon è presente con un deposito di smistamento a San Giovanni Teatino e un centro di distribuzione a San Salvo, con oltre 1.