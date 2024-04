Sorpresa nel 2023: famiglie italiane spendono di più ma risparmiano meno



Cosa ci dicono i dati ufficiali ISTAT sul 2023 per famiglie e imprese in termini di risparmio e investimenti?

Nel corso del 2023, le famiglie italiane hanno registrato un aumento del reddito disponibile del 4,7%, ma il loro potere d'acquisto è diminuito dello 0,5%. Nonostante ciò, la spesa per consumi finali è aumentata del 6,5%, portando la propensione al risparmio al 6,3%, il valore più basso dal 1995. Questi dati riflettono un cambiamento significativo nell'atteggiamento delle famiglie italiane nei confronti del risparmio e della spesa.