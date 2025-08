Zalando accelera in Europa: la strategia eCommerce che raddoppia i profitti

L'integrazione di questi due pilastri ha permesso a Zalando di ampliare la sua influenza e di ottimizzare le proprie operazioni.

Dopo aver completato l'operazione con ABOUT YOU, l'azienda si prepara a intensificare gli investimenti. L'obiettivo rimane ambizioso: servire una porzione ancora più ampia del vasto mercato europeo della moda, stimato in ben 450 miliardi di euro. Questo impegno riflette una chiara intenzione di generare benefici duraturi attraverso una crescita sostenibile e redditizia. La direzione è chiara: espansione e consolidamento in ogni segmento di mercato.

Eloisa Siclari, General Manager per l'Italia e la Spagna di Zalando, ha fornito una prospettiva interna su questa visione. Ha sottolineato come l'azienda voglia offrire ai suoi clienti una selezione di alta qualità e la praticità di un'offerta completa, tutto in un unico luogo. L'esperienza di acquisto combina il meglio di moda, lifestyle e beauty, puntando su ispirazione e intrattenimento.



"Stiamo ridefinendo il modo in cui le persone fanno shopping online," ha affermato, evidenziando il costante ampliamento dell'assortimento con nuovi prodotti e brand.

L'Italia, in particolare, si conferma una priorità strategica. La partnership siglata con Camera Nazionale della Moda Italiana ne è un esempio lampante. Questo legame ha permesso di riunire, anche quest'anno, i principali protagonisti della moda di lusso, sia italiani che internazionali. È un passo importante per rafforzare la presenza di Zalando in un mercato chiave, valorizzando il Made in Italy e offrendo una piattaforma di prestigio. L'azienda si muove con decisione per catturare nuove opportunità e consolidare la sua leadership nel settore.