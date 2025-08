Trump sui dazi: farmaci fino al 250% se l'UE non investe negli USA

Un'ondata di dazi senza precedenti potrebbe presto travolgere il mercato farmaceutico degli USA, con il presidente Donald Trump che prospetta un'escalation sorprendente fino al 250% sui prodotti importati. Questa non è solo una mossa tariffaria; è una chiara dichiarazione d'intenti, volta a spingere la produzione di farmaci direttamente sul suolo americano. Inizialmente, si applicheranno dazi ridotti, ma la visione a lungo termine è netta. Entro un anno o diciotto mesi al massimo, la percentuale potrebbe schizzare al 150%, per poi raggiungere la vertiginosa soglia del 250%. Una mossa audace, pensata per rimettere al centro l'industria nazionale.

Mentre l'attenzione si concentra sui farmaci, l'amministrazione Trump non distoglie lo sguardo dalla Cina.