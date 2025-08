Prezzi alla produzione industriali: a giugno inversione di rotta in Eurozona

I prezzi industriali per questa componente sono balzati di un significativo 3,2%, un aumento che spicca prepotentemente. Diversamente, i beni intermedi hanno registrato una leggera diminuzione dello 0,2%, mentre i beni strumentali, i beni di consumo durevoli e i beni di consumo non durevoli hanno tutti visto lievi aumenti, rispettivamente dello 0,1%, 0,1% e 0,2%. Se si esclude la volatilità dell'energia, i prezzi nell'industria complessiva hanno segnato un modesto calo dello 0,1%.

Analogamente, nell'Unione Europea, i prezzi industriali per i beni intermedi sono scesi dello 0,2%, ma l'energia ha mostrato un incremento notevole del 2,4%. I beni strumentali sono aumentati dello 0,2%, i beni di consumo durevoli dello 0,1% e i beni di consumo non durevoli dello 0,2%. Qui, i prezzi totali dell'industria, al netto dell'energia, hanno registrato un leggero aumento dello 0,1%.



Questa tendenza al rialzo non ha interessato tutti i Paesi allo stesso modo. A giugno 2025, su base mensile, gli aumenti più marcati dei prezzi alla produzione industriali si sono visti in: Spagna (+3,1%); Italia (+2,2%) e Portogallo (+1,7%).

Al contempo, alcune nazioni hanno assistito a diminuzioni, le più consistenti delle quali sono state osservate in: Estonia (-3,8%), Irlanda (-2,8%) e Svezia (-1,4%).

Guardando il quadro su base annuale, il panorama appare differente. A giugno 2025, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, i prezzi alla produzione industriali nell'Eurozona hanno mostrato dinamiche miste. I beni intermedi e l'energia hanno registrato leggere diminuzioni, entrambi dello 0,1%. Ciononostante, i beni strumentali sono aumentati dell'1,7%, i beni di consumo durevoli dell'1,5% e i beni di consumo non durevoli del 2,0%.



In sintesi, i prezzi dell'industria esclusa l'energia sono cresciuti dello 0,9%.

Per quanto riguarda l'UE, la situazione annuale presenta i beni intermedi in aumento dello 0,1%, e l'energia in calo dello 0,9%. I beni strumentali hanno visto un incremento dell'1,7%, i beni di consumo durevoli dell'1,3% e i beni di consumo non durevoli del 2,2%. L'industria totale, senza l'apporto dell'energia, ha registrato un aumento dell'1,1% su base annua. Le variazioni annuali a livello di singolo Stato membro dipingono un quadro disomogeneo. Gli incrementi maggiori dei prezzi industriali su base annua sono stati rilevati in: Bulgaria (+8,4%); Grecia (+5,0%) e Italia (+3,9%).

Le diminuzioni più significative sono invece state registrate in: Estonia (-5,2%); Lituania (-2,9%) e Portogallo (-2,8%).

Questa alternanza di aumenti e diminuzioni, tanto su base mensile quanto annuale, evidenzia la complessità delle pressioni sui costi che le imprese europee stanno affrontando.



La ripresa dei prezzi di produzione, in particolare per l'energia, rimane un elemento cruciale da monitorare attentamente per comprendere le future traiettorie economiche.