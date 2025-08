PMI composito Italia: la crescita trainata dai servizi mentre la manifattura soffre

Complessivamente, la domanda ha mostrato solo un incremento marginale, a riprova di una ripresa che resta disomogenea. La flessione delle vendite estere, sebbene ancora considerevole a livello composito, ha evidenziato un rallentamento a luglio. Entrambi i settori hanno registrato una diminuzione negli ordini dall'estero inferiore rispetto a quanto osservato a giugno, suggerendo un marginale miglioramento nel contesto delle esportazioni.

Nel mese di luglio, l'occupazione nel settore privato ha continuato a crescere, seppur con un ritmo più moderato rispetto al mese precedente. Questa progressione si è accompagnata a una nuova contrazione delle commesse inevase, cioè degli ordini ancora da completare. Il calo delle commesse non evase è stato più marcato proprio nel comparto manifatturiero, riflettendo la sua fase di contrazione.

Un elemento di spicco è l'andamento dei prezzi. A luglio, i prezzi di vendita complessivi hanno raggiunto un livello che non si vedeva da quindici mesi. Ciò è avvenuto ciononostante la pressione dei costi, ovvero le spese sostenute dalle aziende per materie prime e altri input, abbia mostrato il valore più debole da novembre dello scorso anno.



Questa dinamica suggerisce un tentativo di recuperare marginalità o di trasferire costi pregressi, nonostante il rallentamento della pressione inflazionistica a monte.

In sintesi, il terzo trimestre si è aperto per l'Italia con un'economia che viaggia a ritmi diversi: un settore dei servizi dinamico compensa una manifattura in affanno, in un contesto di lieve rialzo complessivo ma con sfide ancora aperte su ordini e occupazione.