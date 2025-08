OpenAI lancia modelli open‑weight: gpt‑oss‑120B e gpt‑oss‑20B su GPU singola

Le guide per sviluppatori, disponibili fin dal primo giorno, includono istruzioni per il fine‑tuning responsabile, l'implementazione di guardrail e l'integrazione con piattaforme come Hugging Face, vLLM, Ollama, llama.cpp e le principali soluzioni GPU/accelerator.

Rilasciati sotto licenza Apache 2.0, i modelli riducono le barriere d'ingresso per startup, sviluppatori e organizzazioni operanti in mercati emergenti o in contesti ad alta sicurezza, consentendo loro di eseguire e personalizzare l'AI sulla propria infrastruttura.

I modelli open‑weight saranno condivisi su Hugging Face e altre piattaforme, accompagnati dal report tecnico, dal documento sulla sicurezza, dalla scheda di sistema e dalle guide per gli sviluppatori, tutti disponibili entro la giornata odierna.

"Siamo entusiasti di rendere questo modello, frutto di miliardi di dollari di ricerca, disponibile al mondo intero, per portare l'AI nelle mani del maggior numero possibile di persone." Sam Altman;

"In questo contesto, siamo molto fiduciosi che questo rilascio abiliterà nuovi tipi di ricerca e la creazione di nuovi tipi di prodotti.



" Sam Altman;

"Sin dall'inizio, nel 2015, la missione di OpenAI è quella di garantire che l'AGI offra benefici a tutta l'umanità. In quest'ottica, siamo entusiasti che il mondo possa basarsi su una struttura di AI open sviluppata negli Stati Uniti, fondata su valori democratici, disponibile gratuitamente per tutti e per un ampio beneficio collettivo." Sam Altman.