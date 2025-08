Mediobanca - Monte dei Paschi: le adesioni all'OPS per ora limitate

È un progresso, seppur graduale, in una fase delicata per il titolo. L'offerta è partita il 14 luglio 2025. Ha un orizzonte temporale definito che la porta alla conclusione l'8 settembre 2025. Gli investitori hanno quindi ancora poco tempo per decidere se aderire. A questo proposito, Borsa Italiana ha voluto richiamare l'attenzione su un dettaglio fondamentale. Le azioni ordinarie Mediobanca che verranno acquistate sul mercato nei giorni 5 e 8 settembre 2025 non potranno in alcun modo essere apportate in adesione all'offerta. Questo è un avvertimento importante per chi stesse pensando di acquistare in extremis. La scadenza si avvicina, e con essa la fase finale di questa rilevante operazione finanziaria.