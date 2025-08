La svolta delle banche italiane: i numeri che svelano il destino di Banco BPM e Popolare di Sondrio

La banca ha persino confermato l'obiettivo di utile netto per l'intero 2025, proiettandosi verso 1,95 miliardi di euro, una previsione che mantiene salda anche considerando un potenziale ulteriore taglio dei tassi di interesse entro la fine dell'esercizio. Questa fiducia si fonda su basi solide, tra cui il contributo significativo dell'operazione Anima. L'integrazione di Anima ha generato, già nel primo trimestre di consolidamento, un incremento notevole: le commissioni nette sono aumentate del 23% e l'utile netto dell'11%, allineandosi perfettamente ai target previsti dal piano strategico 2027. I proventi operativi hanno registrato una crescita dell'8,2%, arrivando a 3 miliardi di euro. Il margine di interesse si è attestato a 1,6 miliardi, mostrando una leggera flessione del 7%, ma le commissioni nette hanno brillato, salendo del 15,3% a 1,2 miliardi. Le spese operative sono rimaste quasi invariate, con un aumento marginale dello 0,7%, raggiungendo 1,35 miliardi di euro. Questo ha permesso al rapporto cost/income di scendere al 44,6%, un dato che testimonia l'efficienza gestionale della banca (e che si confronta con un 45,2% a perimetro costante).



Anche la solidità patrimoniale è impeccabile: il Cet 1 di Banco BPM ha superato il 13,3% nel semestre, un risultato ben al di sopra dell'obiettivo del 13% fissato dopo l'acquisizione di Anima. La banca anticipa un acconto dividendi per il 2025 pari a circa 700 milioni di euro, il 17% in più rispetto al 2024, corrispondente a una cedola per azione di 0,46 euro. Si prevede un dividend yield annuo dell'8%. I dividendi cumulati del 2024, uniti all'acconto del 2025, ammontano a 2,2 miliardi, proseguendo con determinazione verso il target di remunerazione 2024-2027 di oltre 6 miliardi. L'istituto bancario ha inoltre evidenziato come la total shareholder remuneration, calcolata dal 6 novembre 2024 (data dell'annuncio dell'offerta su Anima), sia pari al 91%, il livello più elevato tra tutte le banche italiane. In questo panorama in fermento, anche la Banca Popolare di Sondrio ha archiviato il migliore semestre della sua lunga storia. L'utile netto ha raggiunto i 336,2 milioni di euro, in crescita del 28% rispetto all'anno precedente.



Questo risultato è maturato in un periodo di intenso "risiko" nel settore bancario, che ha visto l'istituto entrare nel gruppo Bper. L'attività bancaria caratteristica ha mostrato una robusta crescita, segnando un +4,3% anno su anno per un totale di 783,2 milioni di euro. Il margine di interesse ha registrato un ulteriore aumento del 3,3% rispetto all'anno precedente, raggiungendo 555,7 milioni di euro. Mario Alberto Pedranzini, consigliere delegato e direttore generale, ha commentato che la banca si trova in piena salute. Ha enfatizzato come la Banca Popolare di Sondrio sia una banca di valore, fatta di persone capaci che potranno portare alta l'eredità della Popolare di Sondrio e trovare spazio nei progetti e negli sviluppi del gruppo Bper. Ha poi aggiunto che l'ingresso nel nuovo gruppo rappresenta una novità assoluta per la Banca Popolare di Sondrio, un istituto che ha costruito i suoi 154 anni di storia in totale autonomia, senza mai aggregare altre entità, dimostrando di poter crescere internamente fino a trasformarsi nella settima banca italiana.



Nonostante questi toni di fiducia, Pedranzini, durante la conference call, ha espresso una certa cautela in merito all'effettiva fusione con Bper. Ha sottolineato che ci potrebbero essere dei potenziali rischi di esecuzione. L'integrazione di Popolare di Sondrio in Bper implica l'assimilazione di un istituto con le sue peculiarità; è solida, buona e redditizia, ma possiede caratteristiche uniche, come l'attività internazionale. Un conto è dichiarare l'integrazione dell'attività internazionale, un altro è concretizzare questa integrazione sul campo. A seguito di questi sviluppi, il Consiglio di Amministrazione della banca ha rassegnato le dimissioni, e l'assemblea è stata convocata per il 15 settembre.