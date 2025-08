La sorprendente ripresa di TIM: ricavi e Ebitda in crescita, perdite in calo nel primo semestre

Il titolo TIM ha concluso la giornata di scambi a Piazza Affari a 0,41 euro, registrando un rialzo dell'1,74%. I ricavi totali dell'azienda si sono attestati a 6,597 miliardi di euro, segnando una crescita del 2,7% a parità di perimetro. Una quota considerevole, pari a 4,547 miliardi di euro, è arrivata dal mercato domestico, con 2,974 miliardi generati dal segmento consumer e 1,573 miliardi da quello enterprise. Il fatturato derivante dai servizi ha raggiunto i 6,2 miliardi di euro, con un incremento del 3,3%, di cui 4,2 miliardi dal mercato domestico (+2,2%) e 2 miliardi dal Brasile (+5,4%). Il miglioramento economico è evidente anche nell'ARPU, ovvero il ricavo medio per utente, che per il fisso in Italia è salito da 29,8 a 31,5 euro al mese, mentre l'ARPU mobile è rimasto stabile a 10,6 euro. La marginalità ha visto un incremento notevole: l'EBITDA è cresciuto del 5,5%, raggiungendo i 2,1 miliardi di euro, grazie a un contributo bilanciato di circa 1 miliardo dall'Italia (+4,6%) e 1 miliardo dal Brasile (+6,5%).



L'EBITDA after lease ha registrato un aumento del 5%, arrivando a 1,7 miliardi, di cui 1 miliardo generato in Italia (+4,2%). Analizzando nel dettaglio le unità di business italiane, TIM Domestic Consumer ha registrato ricavi stabili a 3 miliardi di euro (+0,1%), con 2,7 miliardi provenienti dai servizi (+0,3%). La divisione TIM Enterprise si conferma come un pilastro di crescita, con ricavi pari a 1,57 miliardi di euro (+4,7%) e 1,46 miliardi derivanti dai servizi (+6,2%). Il risultato netto del semestre, sebbene ancora negativo, mostra una riduzione significativa delle perdite, che si attestano a 132 milioni di euro. Questo dato rappresenta un netto miglioramento rispetto ai 646 milioni di euro di perdita registrati nel primo semestre del 2024. Nel solo secondo trimestre, il bilancio si è avvicinato al pareggio, con una perdita contenuta a soli 8 milioni di euro, un risultato in decisa controtendenza rispetto ai -124 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente. Il flusso di cassa operativo si conferma positivo per 482 milioni di euro, ciononostante in calo rispetto agli 1,347 miliardi di euro registrati nel medesimo periodo del 2024.



L'indebitamento finanziario netto rettificato After Lease

- al 30 giugno 2025 è pari a 7,498 miliardi di euro, con un aumento di 232 milioni rispetto alla fine di dicembre 2024. Gli investimenti, che ammontano a 0,8 miliardi di euro, corrispondono al 12,6% dei ricavi. Si nota un crescente equilibrio tra l'EBITDA after lease e i Capex, con un miglioramento di circa 100 milioni di euro, raggiungendo i 901 milioni di euro (+11,9%). Nel corso del semestre, l'azienda ha completato un'importante operazione di factoring

- su un credito relativo alla restituzione del canone concessorio del 1998, incassando 995 milioni di euro da un consorzio di banche nazionali. Inoltre, nel mese di luglio, TIM ha ottenuto un prestito di 750 milioni di euro garantito da SACE, rafforzando ulteriormente la sua posizione finanziaria.