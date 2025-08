In effetti, vi sono chiari segnali di debolezza in alcune aree dell'economia degli Stati Uniti. Questo rafforza l'idea che, sebbene non a settembre, la Fed sia comunque sulla buona strada per un allentamento della politica monetaria, potenzialmente per ben due volte, nel corso dell'anno. L'indice più ampio delle azioni dell'Asia-Pacifico al di fuori del Giappone ha guadagnato lo 0,6% nelle prime contrattazioni, mostrando una ritrovata fiducia. Il Nikkei, dopo essere sceso bruscamente lunedì, il calo più significativo in due mesi, ha rimbalzato dello 0,5%. Parallelamente, il Dollaro è sceso dello 0,1% contro lo Yen, attestandosi a 146,96. L'Euro è rimasto stabile a 1,1572 Dollari, mentre l'indice del Dollaro, che traccia la valuta statunitense rispetto a un paniere delle principali valute mondiali, ha registrato un leggero aumento dello 0,1% dopo due giorni di scivoloni. Le probabilità per un taglio dei tassi a settembre hanno ormai raggiunto il 94%, un balzo significativo rispetto al 63% registrato il 28 luglio.



Gli operatori di mercato si attendono almeno due riduzioni di un quarto di punto entro la fine dell'anno. I deludenti dati sulle buste paga non agricole diffusi venerdì hanno ulteriormente rafforzato l'argomentazione a favore di un intervento della Fed. A ciò si è aggiunta la decisione dell'allora Presidente Donald Trump di rimuovere il capo delle statistiche del lavoro, responsabile di tali dati, che ha reso il quadro ancora più teso. La prospettiva che l'allora Presidente Donald Trump potesse nominare anticipatamente un membro del Consiglio dei Governatori della Fed ha alimentato ulteriori timori riguardo alla politicizzazione delle decisioni sui tassi di interesse. Sul fronte energetico, i prezzi del petrolio sono rimasti sotto pressione, influenzati dagli aumenti di produzione decisi dall'OPEC+. Inoltre, l'allora Presidente Donald Trump aveva reiterato la minaccia di aumentare i dazi sulle merci indiane, portandoli oltre il 25% annunciato il mese precedente, a causa degli acquisti di petrolio russo da parte di Nuova Delhi.



Quest'ultima, da parte sua, aveva definito l'attacco ingiustificato, promettendo di tutelare i propri interessi economici. La stagione degli utili del secondo trimestre negli Stati Uniti si sta avviando alla conclusione. Gli investitori guardano comunque con attenzione ai report attesi questa settimana da colossi come Walt Disney e Caterpillar. Dopo il tetro rapporto sull'occupazione di venerdì, gli investitori hanno cercato opportunità di acquisto, incrementando le scommesse su un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve nella riunione di settembre. I giganti tecnologici Nvidia, Alphabet e Meta hanno registrato forti rialzi durante la notte. Palantir Technologies, dal canto suo, ha innalzato le previsioni di fatturato per la seconda volta quest'anno, spinta dalla domanda sostenuta per i suoi servizi basati sull'AI.