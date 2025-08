Il bivio della Generazione Z: l'AI riscrive il futuro del lavoro, l'avvertimento di Bill Gates

Nonostante ciò, non vi è alcuna garanzia che si eviteranno momenti di profonda instabilità. Le raccomandazioni di Gates per i giovani non sono cambiate nel tempo: occorre essere curiosi, leggere costantemente e, naturalmente, utilizzare gli strumenti più aggiornati disponibili.

La Generazione Z, tuttavia, si ritrova spesso in uno stato di esaurimento ancor prima di iniziare la ricerca attiva di un impiego. Sulle piattaforme social, come TikTok, un coro di candidati frustrati lamenta l'incessante pioggia di rifiuti ricevuti dalle aziende, un segnale che, per molti, indica un mercato del lavoro irrimediabilmente compromesso. Le cifre più recenti sembrano avvalorare questa percezione: negli Stati Uniti, le offerte di lavoro entry-level hanno registrato una contrazione di circa il 35% da gennaio 2023, con un impatto ancora più incisivo sui ruoli facilmente automatizzabili dall'AI.

Una recente indagine ha rivelato che il 49% dei giovani statunitensi in cerca di occupazione ritiene che l'intelligenza artificiale abbia svalutato il loro titolo di studio.



Intanto, il tasso di disoccupazione per i neolaureati ha superato il 6% nei dodici mesi conclusi a maggio, mentre il tasso di disoccupazione nazionale complessivo si attesta intorno al 4%. L'eco dell'AI, capace di sostituire mansioni base, si fa sentire distintamente in ogni settore. Presso il gigante finanziario globale Carlyle, i neolaureati che un tempo analizzavano le operazioni ricercando informazioni su Google o gestendo manualmente la documentazione, oggi sono affiancati e, in alcuni casi, sostituiti da sofisticati sistemi di intelligenza artificiale. L'azienda sta ora orientando le sue assunzioni verso figure junior dotate della capacità critica di verificare l'accuratezza del lavoro svolto dall'AI.

Persino i CEO stanno ricalibrando le loro strategie di assunzione. Bill Balderaz, amministratore delegato della società di consulenza Futurety, con sede a Columbus, ha dichiarato al Wall Street Journal di aver deciso di non assumere uno stagista estivo quest'anno, preferendo affidare la creazione di testi per i social media a ChatGPT.





Per la Generazione Z, il mercato del lavoro si sta trasformando in modo profondo. Proprio come gli investitori tendono a rifugiarsi nei titoli di Stato nei periodi di incertezza economica, molti giovani lavoratori stanno riscoprendo il valore intrinseco e la sicurezza delle professioni manuali e dei mestieri che richiedono una connessione umana diretta, spiccate capacità creative e competenze pratiche insostituibili.

Un sondaggio condotto su un campione di mille lavoratori appartenenti alla Gen Z ha mostrato che il 53% si sta orientando verso mestieri specializzati o che richiedono una licenza specifica. Questi includono ambiti come l'edilizia, l'idraulica e l'elettricità. Alcune di queste professioni, come l'installazione di ascensori, possono garantire stipendi a sei cifre senza la necessità di una laurea. Subito dopo, si posizionano le professioni “people-oriented”, vale a dire quei settori che privilegiano l'interazione umana, come la sanità, l'istruzione e il lavoro sociale. L'AI avanza, ma la vera stabilità, per molti, risiede nella tangibilità delle mani e nell'autenticità dei rapporti umani.