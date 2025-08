HCOB PMI Terziario Italia: a luglio settore ancora in crescita

Nonostante le pressioni sui costi rimangano evidenti, il tasso di inflazione ha, comunque, registrato una diminuzione a luglio, un segnale che potrebbe preludere a scenari interessanti. Per proteggere i propri margini operativi, le aziende hanno applicato aumenti più consistenti ai prezzi di vendita.

L'Indice HCOB PMI dell'Attività Terziaria in Italia, un barometro cruciale per la salute del settore, è salito a 52.3 a luglio, un piccolo ma rilevante incremento rispetto al 52.1 di giugno. Questo valore, pur indicando un tasso di crescita modesto, si posiziona sopra la media storica della serie, suggerendo una certa robustezza. Le imprese interpellate hanno indicato un incremento nel volume degli ordini, un flusso generato in parte dall'acquisizione di nuovi clienti e dall'avvio di nuovi progetti, fattori che hanno direttamente contribuito all'espansione dell'attività.

Nel mese di luglio, gli ordini totali ricevuti dal comparto terziario italiano sono di nuovo cresciuti, con molte aziende che hanno collegato questo sviluppo a maggiori vendite e a efficaci campagne di marketing.



Benché l'indagine abbia evidenziato il sesto mese consecutivo di espansione, l'incremento degli ordini nuovi è stato solo marginale, rappresentando il più debole di questa sequenza positiva, sebbene in linea con la media di lungo periodo. I dati raccolti a luglio dipingono un quadro di domanda di servizi stabile, quasi interamente sostenuta dal mercato nazionale, alla luce della diminuzione degli ordini provenienti dall'estero. Il campione intervistato ha infatti segnalato una persistente fragilità della domanda internazionale, con un andamento al ribasso che si protrae, con il mese di luglio, da un anno esatto. Pur essendo meno marcata rispetto a giugno, la contrazione degli ordini esteri si mantiene su livelli significativi se confrontata con l'andamento storico.

A fronte di questo crescente afflusso di nuovi ordini all'inizio del terzo trimestre, i fornitori di servizi nel nostro paese hanno reagito con l'introduzione di nuovi posti di lavoro.



La tendenza all'aumento dell'occupazione, che rispecchia quella dei nuovi ordini, si estende così per sei mesi consecutivi. Le informazioni raccolte indicano assunzioni mirate a ricoprire ruoli rimasti vacanti per un periodo prolungato. L'espansione degli organici è stata lievemente inferiore a quella registrata a giugno, ciononostante rimane vigorosa se rapportata alla media storica. A luglio si è notata una variazione minima nel volume degli ordini inevasi, ancora in leggero calo.

Analizzando i più recenti dati sui prezzi, emerge che il settore terziario italiano ha registrato un aumento dei costi, sebbene con un tasso di inflazione decisamente più attenuato rispetto ai mesi precedenti. In effetti, la pressione dei costi ha toccato il suo minimo da novembre dello scorso anno. L'incremento, con tutto ciò, è rimasto su livelli elevati, con rincari osservati nel costo delle materie prime, dei salari, dei servizi e del carburante.



A luglio, anche le tariffe applicate ai clienti sono salite, riflettendo lo sforzo delle aziende di trasferire al consumatore finale una parte dell'aumento dei costi. Eppure, nonostante l'inflazione dei prezzi di vendita abbia raggiunto un picco in quindici mesi, è risultata notevolmente più contenuta se confrontata con quella relativa ai costi.

Infine, con il settore terziario che prosegue la sua espansione, le imprese hanno espresso una chiara fiducia nell'aumento dell'attività per i prossimi dodici mesi. Questo ottimismo diffuso è stato alimentato sia dall'acquisizione di nuovi clienti e progetti, sia dalla speranza di un miglioramento delle condizioni macroeconomiche generali. È il terzo mese consecutivo che i livelli di fiducia migliorano, raggiungendo il valore più elevato da ottobre, pur rimanendo storicamente su un livello di moderata crescita.