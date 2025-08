Borsa, chiusura giù per Milano, i dazi di Trump hanno creato confusione

Questo miglioramento si deve principalmente a una contrazione delle importazioni del 3,7%, mentre le esportazioni sono rimaste quasi invariate, registrando un lieve calo dello 0,5%.

Ma il vero elemento di disturbo per l'umore degli operatori di mercato è giunto da oltreoceano, dove l'ex presidente Donald Trump ha riacceso la miccia delle sue minacce protezionistiche. Le sue promesse di imporre tariffe elevatissime contro l'India e la possibilità di rimettere in discussione gli accordi con l'Unione Europea, qualora l'Europa non investa i 600 miliardi di dollari concordati negli Stati Uniti, hanno generato notevole inquietudine. Le parole di Trump hanno toccato corde sensibili, ventilando dazi a tre cifre su settori chiave come i farmaci e i semiconduttori, contribuendo a un pomeriggio difficile per i mercati globali. In questo contesto, il cambio Euro/Dollaro USA è rimasto sostanzialmente stabile, attestandosi a 1,158. L'oro, bene rifugio per eccellenza, ha mostrato un lieve apprezzamento, segnando un rialzo dello 0,48%.



Di contro, il prezzo del petrolio, in particolare il Light Sweet Crude Oil, ha subito una flessione significativa, scambiando a 65,29 dollari per barile e registrando un calo dell'1,51%.

L'attenzione si è poi spostata sul mercato obbligazionario, dove lo Spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi ha segnato un peggioramento. Ha raggiunto gli +87 punti base, con un aumento di 4 punti base rispetto alla quotazione precedente. Il rendimento del BTP decennale si è attestato al 3,42%. Le principali piazze finanziarie europee hanno mostrato andamenti diversi. Francoforte ha chiuso la giornata in moderato rialzo, salendo di un frazionale +0,37%. Londra è rimasta prossima alla parità, con un +0,16%, mentre Parigi ha oscillato, perdendo lo 0,14%.

A Piazza Affari, la situazione è stata di sostanziale stabilità. L'indice FTSE MIB ha archiviato la sessione sui livelli della vigilia, fermandosi a 40.744 punti. Sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share è rimasto invariato, chiudendo a 43.308 punti.



Meglio hanno performato il FTSE Italia Mid Cap, in crescita dell'1,01%, e il FTSE Italia Star, che ha registrato un buon +1,61%. Tra le aziende più importanti quotate a Milano, quelle che si sono distinte in positivo includono:

- Amplifon (+4,25%);

- Nexi (+2,42%);

- Ferrari (+2,27%);

- Tenaris (+2,16%). I cali più significativi, comunque, hanno riguardato:

- Buzzi, che ha chiuso la seduta con un marcato -8,68%, dopo l'annuncio dei risultati semestrali;

- Banca MPS, con una perdita contenuta del -1,21%;

- BPER, che ha ceduto l'1,16%;

- Enel, in flessione dello 0,81%. Passando al FTSE MidCap, le performance migliori sono state di:

- Avio (+10,98%);

- Carel Industries (+6,35%);

- WIIT (+5,63%);

- El.En (+5,04%). Le peggiori performance, nondimeno, si sono registrate su:

- Banco di Desio e della Brianza, che ha chiuso a -9,63%;

- MARR, con una flessione del 7,10%;

- Ferragamo, che ha evidenziato una perdita del 2,72%;

- Cementir, con un decremento del 2,00%.