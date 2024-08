HCOB PMI composito Eurozona: a luglio è quasi stagnazione

Con vendite, lavoro inevaso e fiducia tutte in calo a luglio, l’occupazione del settore privato dell’eurozona di inizio terzo trimestre ha indicato valori complessivamente stagnanti. Questo risultato è in netto contrasto con la prima metà dell’anno, dove la crescita dei posti di lavoro ha mediamente indicato un tasso relativamente robusto che ha generalmente eguagliato la media storica dell’indagine. I dati dell’indagine di luglio hanno segnalato un’accelerazione dell’inflazione dei costi sostenuti dalle aziende dell’eurozona. Una crescita più rapida delle spese operative si è registrata sia nel manifatturiero che nel terziario, anche se quest’ultimo ha indicato le pressioni maggiori. In particolare, il tasso complessivo dell’inflazione dei prezzi di acquisto ha toccato il valore più veloce in 14 mesi, già peraltro avutisi ad aprile e febbraio, mentre i prezzi di vendita sono aumentati al tasso più lento da ottobre.

Manifatturiero in crisi e rallentamento del terziario

Secondo Dr. Cyrus de la Rubia, Chief Economist presso la Hamburg Commercial Bank, “A luglio, l’economia dell’eurozona è avanzata a rilento. Settorialmente, i servizi non hanno registrato l’accelerazione cui abbiamo assistito ad inizio anno, mentre il tracollo industriale ha continuato senza sosta. Per questo l’HCOB PMI della Produzione Composita è sospeso appena sopra la linea di espansione. Perciò, se la seconda metà dell’anno è iniziata in modo alquanto debole, l’espansione economica dei PMI e dei dati ufficiali del secondo trimestre hanno dato risultati sorprendentemente buoni. Data la situazione, la nostra previsione di crescita dell’anno dello 0.7% resta ancora cauta. Resta evidente il rallentamento del terziario. Il PMI è sceso per tre mesi consecutivi fino a 51.9 e le aziende esitano ancora di più ad assumere, mentre i nuovi ordini crescono appena. Anche gli straordinari effetti del campionato europeo di calcio In Germania, le olimpiadi in Francia e il tour di concerti di Taylor Swift in Europa si stanno esaurendo. Quindi nel secondo semestre dell’anno, il terziario non riuscirà probabilmente a fornire una grande spinta. Non c’è ancora sollievo dall’inflazione. Di sicuro, i prezzi di vendita stanno salendo al tasso più debole in 38 mesi, e questo avviene generalmente anche per quelli di acquisto, ma l’inflazione è ancora molto alta vista la debolezza dell’economia. Negli ultimi 25 anni, i prezzi di vendita sono rimasti generalmente costanti con l’indice PMI dell’attività a 52.0 o più basso e, storicamente, i prezzi di acquisto crescevano molto più lentamente rispetto ad ora. Riteniamo che questo aumento della pressione dei costi sia causato dal cambiamento demografico, rendendo più difficile per la BCE di raggiungere l’obbiettivo dell’inflazione al 2%. La scivolata del terziario sta accadendo in tutta l’eurozona. La crescita è rallentata in Germania, Italia e Spagna. La Francia, con il PMI in salita, è l’unica eccezione. Ma anche lì il settore sembra non riuscire a crescere arrancando quindi dietro gli altri Paesi”.