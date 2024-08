HCOB PMI Settore Terziario Italia: a luglio, la ripresa perde vigore

Frena la crescita

L'Indice HCOB PMI dell’Attività Terziaria in Italia, il principale di questa indagine, a luglio è sceso a 51.7 da 53.7 di giugno. Anche se finora il 2024 ha continuato a registrare una crescita mensile, l’ultimo rialzo è stato il più lento in sei mesi e modesto. Nei casi in cui l’attività registrata è stata maggiore, le aziende lo hanno attribuito a migliori condizioni della domanda e al flusso di nuovi clienti. I dati dell’indagine di luglio hanno di nuovo segnalato un aumento dei nuovi ordini che le aziende terziarie italiane hanno ricevuto, segnalando dunque il settimo mese consecutivo di crescita. Il campione monitorato ha collegato tale espansione al miglioramento delle condizioni della domanda e all’acquisizione di nuovi clienti. Luglio, tuttavia, segnala il quarto mese consecutivo di indebolimento della crescita di nuovi ordini. Similmente, le vendite estere di luglio hanno indicato un aumento più lento e solo marginale.

Le aziende terziarie italiane monitorate dall’indagine, nel prendere decisioni in merito agli organici, hanno considerato il carico di lavoro. La crescita occupazionale ha registrato il nono mese consecutivo di incremento, ma ad un tasso moderato ed il più lento da marzo. Allo stesso tempo, la capacità operativa in eccesso è stata evidente visto che il lavoro inevaso è crollato, mantenendo un andamento al ribasso iniziato da ottobre dello scorso anno.