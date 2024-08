Andrea Mazzalai (Icebergfinanza): analisi delle sfide economiche di Francia, Germania e USA

Come ho più volte scritto, oggi la sostenibilità del debito è fuori discussione, nel senso che non esiste una risoluzione a questo problema, abbiamo imboccato da tempo, il Giappone per primo, la strada di non ritorno.

Sono in tanti oggi i Paesi che hanno un debito insostenibile.

L'Italia meno di altri, se si guarda al debito complessivo, non solo pubblico, ma privato, delle imprese e delle banche.

La procedura per deficit eccessivo, riguarda non solo la Francia, ma oltre l'Italia, tanto per non cambiare, altri 5 Paesi, Belgio, Ungheria, Malta, Polonia e Slovacchia.

I francesi hanno reagito come sempre accade in questi casi a seconda dello schieramento politico. Hanno preso al volo l'occasione per agitare lo spauracchio Melenchon, con la sua promessa di aumentare la spesa pubblica di 150 miliardi e di alzare del 10 % i salari del settore pubblico.

Deficit al 5,5 % e debito al 105 %, tutti parametri da tempo oltre i limiti, soprattutto il deficit e si svegliano solo ora che i francesi devono scegliere il nuovo governo? Ma davvero qualcuno pensa che in una unione monetaria dove è essenziale deflazionare i salari per tenere in piedi la baracca, gli Stati possano riuscire a ricondurre il livello del debito sotto il 60 %.