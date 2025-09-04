Piazza Affari 3 settembre 2025: le azioni che spingono Milano oltre i 42 mila punti



I titoli del lusso, in particolare, hanno subito un arretramento, in una giornata segnata dalla scomparsa del leggendario stilista Giorgio Armani. Il settore bancario, pilastro fondamentale di Piazza Affari, ha mostrato un andamento contrastato. Mps ha ceduto il 2,29%, mentre Mediobanca ha registrato un calo dell’1,88%. Questa flessione è giunta dopo un consiglio di amministrazione lampo di Piazzetta Cuccia che, nonostante un rilancio dell'offerta in contanti da parte della banca senese, ha nuovamente respinto la proposta. Sebbene Montepaschi abbia già raggiunto il suo obiettivo primario, superando il 35% di adesioni alla sua offerta pubblica di acquisto (opa), i vertici di Mediobanca hanno voluto sottolineare come l'offerta resti "priva di razionale industriale nonché priva di convenienza per gli azionisti di Mediobanca". Il dinamismo delle banche italiane è innegabile in questo periodo, con il risiko che continua a tenere banco. Unicredit, in rialzo dell'1%, sembra determinata a proseguire la sua scalata su Commerzbank, nonostante le palesi resistenze tedesche.



L'amministratore delegato, Andrea Orcel, parlando a Francoforte, ha annunciato che entro la fine dell'anno la banca italiana deterrà il 30% di Commerzbank e ha lasciato aperta la possibilità di un'eventuale opa. Il manager ha inoltre espresso il suo disaccordo con la posizione della numero uno dell'istituto tedesco, la quale aveva suggerito che un ingresso di Unicredit nel consiglio di sorveglianza introdurrebbe un "concorrente" nel board. "Non sono d'accordo", ha dichiarato Orcel, spiegando che esistono già regole sufficienti per assicurare che un membro del consiglio non agisca contro gli interessi dell'azienda. Tra le migliori blue chip del giorno figurano anche Banca Mediolanum, con un aumento del 2,5%, Tenaris che ha guadagnato il 2,09%, e Generali, in crescita del 2,08%. Pirelli ha registrato un +1,11%, sebbene il 22 settembre sia prevista la sua uscita dall'indice delle 40 società a maggiore capitalizzazione, per lasciare il posto a Lottomatica, che ha chiuso la giornata in leggera flessione dello 0,09%.



Sul versante opposto del listino, tra i titoli meno performanti, si sono distinti:

- Diasorin, con un calo del 3,17%;

- Moncler, che ha perso il 2,21%;

- Campari, in discesa dell'1,23%.

Fuori dal paniere principale, si è registrato un forte interesse per i titoli ex Mediaset (ora MFE A, con un rialzo del 6,99%; e MFE B, in crescita del 6,24%). Questa performance è arrivata dopo l'acquisizione della maggioranza della tedesca ProSieben, con il 75,6% del capitale ottenuto al termine dell'offerta pubblica di acquisto.