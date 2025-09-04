Mercati globali 4 settembre 2025: il voto del Giappone e i tagli imminenti della FED



Questo ottimismo nasce dalle dichiarazioni di alcuni funzionari della Federal Reserve, tra cui il governatore Christopher Waller, che hanno ribadito il sostegno a futuri tagli dei tassi di interesse. Anche Stephen Miran, la scelta dell'ex Presidente Donald Trump per un seggio vacante nel consiglio della Federal Reserve, ha assicurato che si impegnerà per preservare l'indipendenza della banca centrale prima della sua udienza di conferma al Senato. I mercati ora prezzano una probabilità del 96,6% di un taglio dei tassi alla riunione della FED di settembre, secondo lo strumento FedWatch del CME Group. Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è salito al 4,2187% rispetto al 4,211% di mercoledì. Contemporaneamente, l'indice del dollaro USA ha recuperato lo 0,1%, fissandosi a 98,231. Nelle prime ore di contrattazione europea, i futures pan-regionali si sono mostrati stabili.



I futures sul DAX tedesco sono scivolati dello 0,1%, mentre i futures FTSE hanno registrato un leggero aumento dello 0,1%. Comunque, l'indice MSCI più ampio delle azioni Asia-Pacifico al di fuori del Giappone ha cancellato i guadagni iniziali, registrando un calo dello 0,2%, trascinato in basso dalle perdite in Cina. La Borsa di Shanghai ha visto un significativo calo. L'indice blue-chip CSI 300 ha ceduto il 2,5%, proiettandosi verso la sua peggiore sessione giornaliera da aprile. Questo è avvenuto dopo che un rapporto di Bloomberg News ha rivelato che i regolatori finanziari stanno preparando misure di raffreddamento per il mercato. La notizia ha fatto scivolare l'indice SSE STAR 50 del 5,4%, con la progettista di chip GPU Cambricon Technologies, protagonista del recente rally, che ha perso fino al 13,2%. Dall'altro lato, le azioni indiane hanno aperto in forte rialzo, spinto dal taglio delle imposte su diversi beni da parte del governo, mirato a stimolare i consumi e a contrastare i dazi degli USA.



L'indice BSE Sensex è balzato dell'1,1% all'apertura dei mercati. Nel mercato delle materie prime, il greggio Brent ha registrato un calo dello 0,7%, attestandosi a 67,16 dollari al barile. I prezzi dei metalli preziosi sono diminuiti, con l'oro spot in calo dello 0,8% a 3.531,63 dollari l'oncia, dopo aver raggiunto un record mercoledì.