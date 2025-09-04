Forte scivolone a Hong Kong: i mercati asiatici tremano tra timori globali e stretta cinese



Tale notizia aggiunge ulteriore pressione su un contesto già delicato. Nondimeno, il peso delle vendite è stato in parte mitigato da alcuni dati positivi. Un sondaggio condotto nel settore privato ha rivelato che l'economia di Hong Kong ha registrato una crescita ad agosto, la prima volta da gennaio. Questo miglioramento è stato sostenuto da una graduale stabilizzazione della domanda interna, offrendo un barlume di speranza in un quadro altrimenti cupo. Intanto, lo sguardo degli investitori si posa anche oltreoceano. Esponenti della Federal Reserve degli Stati Uniti, tra cui il governatore Christopher Waller, hanno manifestato il loro sostegno a possibili tagli dei tassi di interesse nei prossimi mesi. Una tale prospettiva potrebbe influenzare la politica monetaria globale e, di conseguenza, le dinamiche dei mercati asiatici. Tra le aziende che hanno subito i cali più marcati, BYD Co. ha visto le sue azioni scendere del 2,3%.



Questa flessione è avvenuta dopo che la casa automobilistica ha tagliato il suo obiettivo di vendite annuali fino al 16%, prevedendo ora 4,6 milioni di veicoli. Altre realtà hanno registrato perdite ancora più significative, indicando una debolezza diffusa nel listino. Le maggiori flessioni hanno interessato:

- Horizon Robotics:

-6,0%;

- China Hongqiao Group:

-5,5%;

- SMIC:

-4,1%;

- Pop Mart Intl.:

-1,8%. Questi numeri sottolineano un momento di intensa volatilità per Hong Kong e i mercati asiatici in generale, dove le preoccupazioni per le politiche regolatorie cinesi e le dinamiche economiche globali continuano a dettare il ritmo degli scambi.