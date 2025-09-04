Eurozona, commercio al dettaglio: luglio rivela un rallentamento mensile ma le vendite annuali sorprendono



Questo calo segue un periodo di crescita osservato a giugno 2025, quando il volume delle vendite era aumentato dello 0,6% nell'Eurozona e dello 0,5% nell'UE. Il confronto con luglio 2024, invece, mostra una dinamica decisamente più incoraggiante: l'indice delle vendite al dettaglio, corretto per il calendario, è salito del 2,2% nell'Eurozona e del 2,4% in tutta l'UE, suggerendo una tendenza di fondo positiva. Analizzando i settori nell'Eurozona per la variazione mensile di luglio 2025 rispetto a giugno 2025, emerge un calo significativo per il settore alimentare, bevande e tabacco, che ha perso l'1,1%. Anche il carburante per autotrazione nei negozi specializzati ha visto una flessione dell'1,7%. I prodotti non alimentari, esclusi i carburanti, rappresentano l'unica nota positiva, con un modesto aumento dello 0,2%. Lo scenario nell'UE rispecchia andamenti simili: una diminuzione dello 0,9% per alimentari, bevande e tabacco, un aumento dello 0,2% per i beni non alimentari (escluso il carburante) e un calo dell'1,3% per il carburante per autotrazione venduto in negozi specializzati.



Tra i Paesi membri per i quali sono disponibili i dati, le riduzioni mensili più marcate nel volume totale del commercio al dettaglio si sono registrate in: Croazia (-4,0%); Estonia (-2,0%) e Germania (-1,5%). Per l'Italia il dato non è disponibile mentre per la Francia è rimasto invariato.

Sul fronte opposto, gli incrementi più significativi sono stati osservati in: Lituania (+1,5%); Lettonia (+1,4%) e Paesi Bassi (+1,1%). Su base annua, la situazione settoriale nell'Eurozona presenta un quadro di crescita generalizzata nel luglio 2025, rispetto a luglio 2024. Il volume del commercio al dettaglio per alimentari, bevande e tabacco è aumentato dello 0,9%. I prodotti non alimentari, escluso il carburante, hanno registrato un balzo del 3,1%, mentre il carburante per autotrazione nei negozi specializzati ha visto un incremento del 2,3%. Anche a livello di UE, il trend annuo è complessivamente positivo: il settore alimentare, bevande e tabacco ha segnato un +0,7%, i prodotti non alimentari (escluso il carburante) sono cresciuti del 3,3%, e il carburante per autotrazione ha visto un'impennata del 3,3%.



Guardando ai Paesi membri, Cipro guida la classifica degli aumenti annuali più elevati nel volume totale del commercio al dettaglio con un notevole +8,5%, seguita da Portogallo (+6,1%) e Bulgaria (+6,0%). L'unica contrazione è stata osservata in Slovenia, con un decremento dello 0,7%. Per l'Italia il dato non è disponibile mentre la Germania ha fatto registrare un +1,8% e la Francia un +3,0%.

Questi dati, pur nella loro complessità, attestano una vitalità dei consumi europei che continua a sostenere l'economia, anche di fronte a occasionali rallentamenti mensili.