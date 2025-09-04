Eurozona, commercio al dettaglio: luglio rivela un rallentamento mensile ma le vendite annuali sorprendono

Eurozona, commercio al dettaglio: luglio rivela un rallentamento mensile ma le vendite annuali sorprendono

Il battito del cuore dell'economia europea, il commercio al dettaglio, ha mostrato un andamento a due velocità nel luglio 2025. Mentre le vendite mensili hanno subito un leggero arretramento, il confronto su base annua dipinge un quadro di solida ripresa, segno di una resilienza dei consumi che sfida le incertezze. Le prime stime diffuse da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea, offrono una visione dettagliata di queste dinamiche. A luglio 2025, in relazione a giugno dello stesso anno, il volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti stagionali, è diminuito dello 0,5% nell'Eurozona e dello 0,4% nell'UE.



Questo calo segue un periodo di crescita osservato a giugno 2025, quando il volume delle vendite era aumentato dello 0,6% nell'Eurozona e dello 0,5% nell'UE. Il confronto con luglio 2024, invece, mostra una dinamica decisamente più incoraggiante: l'indice delle vendite al dettaglio, corretto per il calendario, è salito del 2,2% nell'Eurozona e del 2,4% in tutta l'UE, suggerendo una tendenza di fondo positiva. Analizzando i settori nell'Eurozona per la variazione mensile di luglio 2025 rispetto a giugno 2025, emerge un calo significativo per il settore alimentare, bevande e tabacco, che ha perso l'1,1%. Anche il carburante per autotrazione nei negozi specializzati ha visto una flessione dell'1,7%. I prodotti non alimentari, esclusi i carburanti, rappresentano l'unica nota positiva, con un modesto aumento dello 0,2%. Lo scenario nell'UE rispecchia andamenti simili: una diminuzione dello 0,9% per alimentari, bevande e tabacco, un aumento dello 0,2% per i beni non alimentari (escluso il carburante) e un calo dell'1,3% per il carburante per autotrazione venduto in negozi specializzati.


Tra i Paesi membri per i quali sono disponibili i dati, le riduzioni mensili più marcate nel volume totale del commercio al dettaglio si sono registrate in: Croazia (-4,0%); Estonia (-2,0%) e Germania (-1,5%). Per l'Italia il dato non è disponibile mentre per la Francia è rimasto invariato.

Sul fronte opposto, gli incrementi più significativi sono stati osservati in: Lituania (+1,5%); Lettonia (+1,4%) e Paesi Bassi (+1,1%). Su base annua, la situazione settoriale nell'Eurozona presenta un quadro di crescita generalizzata nel luglio 2025, rispetto a luglio 2024. Il volume del commercio al dettaglio per alimentari, bevande e tabacco è aumentato dello 0,9%. I prodotti non alimentari, escluso il carburante, hanno registrato un balzo del 3,1%, mentre il carburante per autotrazione nei negozi specializzati ha visto un incremento del 2,3%. Anche a livello di UE, il trend annuo è complessivamente positivo: il settore alimentare, bevande e tabacco ha segnato un +0,7%, i prodotti non alimentari (escluso il carburante) sono cresciuti del 3,3%, e il carburante per autotrazione ha visto un'impennata del 3,3%.


Guardando ai Paesi membri, Cipro guida la classifica degli aumenti annuali più elevati nel volume totale del commercio al dettaglio con un notevole +8,5%, seguita da Portogallo (+6,1%) e Bulgaria (+6,0%). L'unica contrazione è stata osservata in Slovenia, con un decremento dello 0,7%. Per l'Italia il dato non è disponibile mentre la Germania ha fatto registrare un +1,8% e la Francia un +3,0%.

Questi dati, pur nella loro complessità, attestano una vitalità dei consumi europei che continua a sostenere l'economia, anche di fronte a occasionali rallentamenti mensili.


