HCOB PMI Terziario eurozona: ad agosto crescita al tasso più rapido in tre mesi

Cresce solo il terziario

Una volta destagionalizzato, l’Indice HCOB PMI della Produzione Composita dell’Eurozona, che consiste in una media ponderata dell’Indice HCOB PMI della Produzione Manifatturiera e dell’Indice HCOB PMI dell’Attività Terziaria, da 50.2 di luglio è salito ad agosto a 51.0, indicando per la prima volta da maggio il valore più alto in tre mesi. Superando ancora di più la soglia di non cambiamento di 50.0, quest’ultimo valore indica dunque una nuova accelerazione della crescita, sebbene il tasso complessivo di espansione sia stato solo generalmente marginale. La crescita dell’eurozona è stata alimentata interamente dall’attività terziaria, in rialzo al tasso più rapido in tre mesi. La produzione manifatturiera ha continuato a contrarsi, estendendo l’attuale sequenza di declino industriale a 17 mesi.

Bene Francia e Spagna, male la Germania

Il motore trainante dell’accelerazione dell’eurozona di agosto è stata la Francia, dove la produzione del settore privato ha indicato il più rapido aumento da maggio 2022. Nella classifica nazionale dell’eurozona, la Francia, come seconda maggiore economia, continua a mantenersi dietro la Spagna che, tra le nazioni monitorate dai dati PMI compositi, ha invece registrato la migliore prestazione, indicando un incremento forte e lievemente maggiore. Anche in Irlanda e in Italia il miglioramento dei tassi di crescita è stato evidente, mentre la Germania ha continuato ad andare in controtendenza registrando il secondo calo mensile consecutivo dell’attività economica del settore privato. Anche se ad agosto la crescita della produzione dei Paesi dell’eurozona è accelerata, gli ultimi dati dell’indagine HCOB PMI hanno registrato un nuovo modesto calo del volume dei nuovi ordini ricevuti dal settore privato. A pesare sulla domanda è stato il forte e peggiore deterioramento delle vendite effettuate dal settore manifatturiero, che ha più che controbilanciato il rialzo lievemente più rapido delle nuove commesse ricevute dal terziario. Il commercio estero (incluso il traffico intra-eurozona) ha soffiato vento contrario sulla prestazione delle vendite di agosto. Quest’ultima indagine ha mostrato che i nuovi ordini ricevuti da clienti stranieri sono diminuiti al ritmo più veloce da gennaio. A metà del terzo trimestre, le aziende manifatturiere e terziarie hanno entrambe registrato un calo dei nuovi affari esteri. La pressione sulla capacità operativa ha continuato a ridursi nel settore privato dell’eurozona, come evidenziato dal diciassettesimo calo mensile consecutivo del lavoro inevaso, al tasso peraltro più rapido da febbraio.