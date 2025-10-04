Istat: il PIL cala leggermente nel secondo trimestre ed export -1,9%



Questi numeri ribadiscono la stima iniziale diffusa lo scorso 29 agosto 2025. È opportuno notare che il secondo trimestre del 2025 ha avuto una giornata lavorativa in meno sia del trimestre precedente sia dello stesso periodo dell'anno precedente, un fattore che, seppur marginale, può influenzare i calcoli.

La crescita acquisita per l'intero 2025 si attesta allo 0,5%, cifra che conferma le aspettative precedenti e suggerisce una traiettoria economica definita per l'anno in corso. Analizzando i componenti della domanda interna, si osserva una certa immobilità nei consumi finali nazionali. Essi sono rimasti stabili rispetto al trimestre precedente.

Gli investimenti fissi lordi, invece, hanno mostrato un dinamismo significativo, con un incremento dell'1,6%.

Le dinamiche del commercio estero hanno visto un aumento dello 0,4% nelle importazioni, ma le esportazioni hanno subito una flessione più marcata, calando dell'1,9%. Questi dati si traducono in contributi specifici alla variazione del PIL: la domanda nazionale al netto delle scorte ha fornito un contributo positivo di 0,4 punti percentuali; il contributo sia dei consumi delle famiglie e delle Istituzioni Sociali Private (ISP) sia della spesa delle Amministrazioni Pubbliche (AP) è stato nullo; gli investimenti fissi lordi hanno avuto un impatto positivo, aggiungendo 0,4 punti percentuali; la variazione delle scorte ha anch'essa contribuito positivamente con 0,3 punti percentuali; la domanda estera netta ha avuto un peso negativo, sottraendo 0,7 punti percentuali.





Sul fronte della produzione, tutti i principali settori hanno registrato una contrazione del valore aggiunto. Il settore agricolo ha visto una diminuzione dello 0,6%. L'industria ha segnato un calo dello 0,2%. Anche i servizi hanno registrato un leggero arretramento dello 0,1%.

Queste flessioni congiunturali, seppur contenute, indicano una sincronia nella decelerazione dell'attività produttiva in tutti i comparti chiave dell'economia italiana.