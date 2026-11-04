Dow Jones a +3% dopo la vittoria dei Democratici, il Nasdaq arranca e il petrolio crolla



Anche il Russell 2000 ha chiuso in alto, a 2.856,95, +1,58%. A muovere tutto è stata una notizia politica: i Democratici hanno vinto Camera e Senato nelle midterm di martedì, e il mercato ha letto quel risultato come un governo diviso, quindi meno scelte improvvise a Washington. I mercati, peraltro, all'inizio si erano persi: quando la vittoria è diventata certa, sono scesi. Poi hanno invertito, e di parecchio.

Il VIX è crollato a 16,61, -20,26% in una seduta sola. La parte interessante, semmai, sta in un dettaglio che passa inosservato: i listini sono saliti tutti, però non insieme. La leadership è passata ai titoli che avevano sofferto, mentre la tecnologia è rimasta l'unico settore quasi fermo, +0,54%.

Il rally che non passa dai chip

Con i Democratici al comando di Camera e Senato, il mercato ha cominciato a temere un terreno minato per l'AI: paura di misure referendarie e di nuovi eletti che avrebbero potuto limitare la costruzione dei data center.











E il conto è arrivato subito, con chi quei data center costruisce in prima fila.

-Micron ha perso il 7,00% a 795,23 dollari;-CoreWeave il 9,90% a 48,42, nonostante Microsoft sia uno dei suoi principali clienti;-Arm Holdings il 5,28% a 191,80;-Nvidia il 3,17% a 200,13 e Intel il 3,77% a 58,27;-Tesla il 3,34% a 385,19.

AMD è l'eccezione: ha chiuso in positivo, +1,01% a 488,78, nonostante il beat del terzo trimestre, con i ricavi del data center a 8,5 miliardi di dollari, +97% su base annua, e una previsione di ricavi per il quarto trimestre vicina ai 17 miliardi.

Dall'altra parte, le big tech che lo scenario elettorale non ha spaventato hanno fatto la differenza. Apple ha toccato i massimi storici con un +5,31% a 349,51 dollari e una capitalizzazione che supera i 5.000 miliardi; Microsoft ha segnato un nuovo record chiudendo a 555,80 dollari, +6,68%; Amazon ha guadagnato il 6,12% a 266,03 dopo i 39% di crescita dei ricavi AWS, a 46 miliardi di dollari, la più rapida in quasi cinque anni.



McDonald's è salita del 6,53% a 280,22 dollari nonostante le vendite comparabili del terzo trimestre, cresciute solo dell'1,5% su base annua contro il 3,6% di un anno prima.

Sui titoli più piccoli, Block è stato il migliore della giornata, +15,30% a 87,63 dollari dopo i conti trimestrali e un rialzo delle previsioni sui profitti lordi, e 3M ha messo a segno il 9,55% a 193,95 dopo l'accordo sulle controversie legate ai PFAS. CVS Health, al contrario, ha perso il 12,53% a 79,96 dollari.

Il petrolio in caduta e l'oro che torna rifugio

Il settore peggiore è stato l'energia, che ha lasciato il 2,62% trainato da Exxon Mobil (-4,62%) e Chevron (-3,69%). Il prezzo del greggio ha cancellato in una seduta ciò che aveva costruito in settimane: il WTI è sceso a 88,11 dollari, -8,30%, il Brent a 94,60, -8,69%, il livello più basso dal 4 settembre.





La ragione ha nome e cognome: la guerra tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump ha detto che non sono previsti attacchi immediati, e il controllo democratico del Congresso potrebbe stringere la spesa militare, avvicinando un accordo di pace. Il mercato ha rifatto i conti sul rischio geopolitico, e il petrolio è crollato. L'oro ha fatto esattamente il percorso opposto: +3,30% a 4.070,50 dollari l'oncia, sopra quota 4.000, mentre l'indice del dollaro scivolava a 101,53, un minimo da un mese. Un dollaro più debole e dubbi sul conto pubblico americano fanno due cose opposte sulla stessa pagina, e in questa pagina sono finite una accanto all'altra.

Anche l'Europa ha seguito il movimento: il DAX ha guadagnato il 2,22%, il CAC 40 l'1,96% e il FTSE 100 l'1,79%.

Il patto con la Fed

La giornata però non è stata solo politica.



ADP ha contato 86.000 posti di lavoro privati in ottobre, contro le 70.000 attese e gli 86.000 rivisti al ribasso di settembre, con professionisti e servizi aziendali però in perdita per il terzo mese consecutivo. L'ISM dei servizi è sceso a 54,5 da 54,9, sotto le 54,8 previste, con i prezzi pagati che restano a 73,0 e le consegne ai fornitori ferme per il 23esimo mese di fila. La prossima scadenza è venerdì, con i nonfarm payrolls di ottobre, attesi a +65.000 unità.

E qui c'è il dettaglio che tiene acceso il rischio: il mercato prezza una probabilità dell'82% di un aumento dei tassi a dicembre, secondo i dati CME FedWatch. Non un taglio, un rialzo. Con il rendimento decennale tornato al 4,8940% e i prezzi dell'energia che finalmente scendono, il patto con la Fed non si scioglie: si rinegozia.

Il punto, alla fine, non è il segno più o meno, è la sproporzione.



Un Dow Jones a +3,03% mentre il Nasdaq 100 si ferma a +0,91% racconta un mercato che ha comprato sollievo, non ottimismo: ha venduto l'incertezza elettorale e si è posizionato dove la posta in gioco politica è minore. I nonfarm payrolls di venerdì e le prossime mosse della Fed diranno se era una svolta o solo una pausa. Per ora il Bitcoin sta a 80.231,65 dollari, +3,15%, e il VIX a 16,61, che è un mercato che respira.

Articolo redatto da Marcello Esposito, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

Economia

Articolo del 04/11/2026



