La Borsa di Milano in fermento: Ferrari e Lottomatica brillano, ma Stellantis arranca

Il FTSE MIB, l'indice di riferimento della Borsa di Milano, ha chiuso la giornata di martedì in lieve rialzo, attestandosi a 43.262 punti. Questa performance positiva è stata trainata da una serie di risultati aziendali che hanno superato le aspettative del mercato, infondendo un cauto ottimismo tra gli investitori.

Tra i titoli più dinamici spicca senza dubbio Ferrari. Il celebre marchio automobilistico ha registrato un notevole aumento del 3,2%. Questo balzo è arrivato dopo la diffusione dei dati relativi al terzo trimestre, che si sono rivelati leggermente superiori alle previsioni generali. A rassicurare ulteriormente il mercato è stata la conferma della guida per il 2025, presentata in occasione del capital markets day, segno tangibile di fiducia nelle prospettive future dell'azienda.



Non è l'unica a celebrare sul listino milanese: anche Lottomatica ha fatto registrare una crescita significativa, segnando un incremento del 3,3%.

I numeri parlano chiaro per l'operatore del gioco: l'EBITDA rettificato è salito a 195 milioni di euro, con un incremento del 18% rispetto all'anno precedente. Un risultato solido, sostenuto da una crescita record del mercato online, che continua a rappresentare un motore fondamentale per il settore.

Nondimeno, non tutte le storie sono state altrettanto fortunate sul listino milanese. La seduta ha visto alcune frenate importanti, soprattutto per i titoli legati al settore tecnologico e automobilistico. STMicroelectronics ha ceduto il 2,5%. La spinta positiva che aveva caratterizzato il comparto tecnologico, influenzata dai rialzi di Wall Street e delle borse statunitensi, sembra essersi affievolita, portando a una correzione. Un'altra battuta d'arresto ha riguardato Stellantis, che ha perso il 2,4% del suo valore.


La casa automobilistica è al centro di controversie legate al mondo del lavoro e a potenziali questioni legali. Si sta discutendo il trasferimento della produzione della Jeep Compass dallo stabilimento di Brampton, in Canada, verso gli Stati Uniti, una decisione che ha generato malcontento tra i lavoratori e potrebbe innescare spiacevoli strascichi giudiziari, complicando il quadro per l'azienda.

L'attenzione degli operatori resta alta in vista dei prossimi annunci. Mercoledì saranno rilasciati i risultati di importanti società quotate. Tra queste figurano:

- Leonardo, che ha chiuso la seduta precedente con un calo del 2%;

- Snam, che ha registrato un aumento dell'1,4%;

- Generali, con una flessione dell'1,2%;

- Telecom Italia, che ha perso l'1,1%.


