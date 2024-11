Settore manifatturiero italiano sotto pressione: calo della domanda e scarsa fiducia nel futuro - HCOB PMI di ottobre 2024



Il settore manifatturiero italiano continua a soffrire, con un peggioramento della situazione rispetto al mese precedente. I dati HCOB PMI® di ottobre mostrano un calo dei nuovi ordini, della produzione e delle vendite estere, con un forte impatto sulle condizioni della domanda. Questo scenario ha portato ad una riduzione dell'attività di acquisto, causando il primo calo dei prezzi di acquisto da marzo.

Carenza di nuovi ordini e contrazione della produzione

Il calo dei nuovi ordini è stato particolarmente pronunciato, con alcune aziende che hanno segnalato un minore afflusso di ordini dagli Stati Uniti, dal Medio Oriente e dall'Europa. Il calo è stato attribuito anche alla debolezza del mercato automobilistico internazionale. La diminuzione dei nuovi ordini ha portato ad una contrazione della produzione, con un tasso di riduzione più rapido rispetto a settembre.

Livelli di occupazione in calo

La difficile situazione del mercato ha influenzato le decisioni in materia di occupazione. Le aziende hanno registrato un calo dei livelli di personale, il più rapido osservato in cinque mesi. Questo calo è dovuto al non rimpiazzamento del personale dimissionario.

Diminuzione delle scorte di acquisto e prezzi in calo

Le aziende manifatturiere hanno espresso una persistente cautela nell'acquisto di beni, con un calo significativo delle scorte di acquisto. Il tasso di contrazione è stato uno dei più veloci osservati nella storia dell'indagine. La diminuzione della domanda ha portato ad un calo dei prezzi di acquisto, il primo da marzo. Le aziende hanno trasferito parte della minore pressione sui costi ai loro clienti, sotto forma di prezzi di vendita minori.

Fiducia nel futuro in calo, ma non del tutto spenta

Nonostante le difficoltà, le aziende manifatturiere in Italia sono risultate ottimiste su un aumento dell'attività nei prossimi 12 mesi. L'ottimismo è legato alla speranza di una ripresa del mercato, ai futuri tagli di interessi e ad un miglioramento dell'afflusso di nuovi ordini. Tuttavia, il livello di ottimismo è calato notevolmente, raggiungendo il livello più debole in quasi due anni.

Il commento di Jonas Feldhusen

Analizzando i dati PMI, Jonas Feldhusen, Junior Economist, Hamburg Commercial Bank AG, ha riportato: “Continua la tendenza al ribasso del settore manifatturiero in Italia. L’HCOB PMI ha registrato un nuovo declino e ha raggiunto il livello minimo da giugno di 46.9, mostrando uno slancio accelerato verso il basso. La debolezza rispecchia non solo l’attuale crollo della produzione ma anche il peggioramento nell’ambito degli ordini. Il calo degli ordini esteri è particolarmente evidente, con i dati raccolti che lo attribuiscono principalmente alla debolezza della domanda dagli USA e dai mercati europei limitrofi. La debolezza del settore automobilistico è stata inoltre un’altra ragione che è stata spesso citata. Ciò non sorprende, considerata la crescente pressione sul conglomerato automobilistico italiano Stellantis, che, secondo quanto riportato, prevede di ridurre quest’anno la propria produzione in Italia di un terzo. Le analogie con la tedesca Volkswagen sono chiare: entrambe le aziende stanno soffrendo a causa della maggiore concorrenza internazionale, specialmente dalla Cina, e della fiacca domanda nazionale di veicoli elettrici. La chiusura di aziende manifatturiere è quindi adesso una considerazione realistica in entrambe le nazioni. Una maggiore debolezza produttiva è stata evidente in tutti i sottosettori, con quello dei beni di consumo che, oltre alla contrazione della produzione, ha riportato tagli del personale, mentre il sottosettore dei beni intermedi è alle prese con perdite significate dei nuovi ordini. Ad ottobre le aziende hanno provato a stimolare la domanda attraverso la riduzione dei loro prezzi e, allo stesso tempo, è stata evidente una riduzione della pressione dei costi. Il quadro generale del settore manifatturiero italiano è preoccupante: produzione, livello del lavoro inevaso e domanda di beni sono in calo. In poche parole, il settore si sta muovendo ma verso la direzione sbagliata. Le aziende stanno rispondendo con un calo della forza lavoro, spesso non coprendo posti vacanti e lasciando scadere contratti a termine. In questo contesto, le previsioni future appaiono significativamente peggiori e crollano ben al di sotto della media storica.”

