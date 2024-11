Rating delle banche italiane a novembre 2024: prospettive positive



Il settore bancario italiano continua a registrare un trend positivo, con Fitch che ha recentemente confermato o migliorato i rating di importanti istituti finanziari.

Fitch conferma il rating di Credem

L'agenzia di rating Fitch ha confermato il long-term issuer default rating di Credem a "BBB" e il viability rating a "bbb". L'outlook è stato migliorato da "stabile" a "positivo", in linea con il miglioramento dell'outlook relativo al rating sovrano della Repubblica Italiana. Fitch ha evidenziato la qualità dell’attivo e il modello di business diversificato di Credem come fattori chiave per la conferma del rating. Inoltre, l'agenzia ha sottolineato la prudente politica di credito e di gestione del capitale adottata dall'istituto.

UniCredit: rating in crescita

UniCredit ha annunciato che Fitch ha migliorato il Long-Term Issuer Default Rating ('IDR') dell'istituto da "BBB" a "BBB+", il viability rating a “bbb+”. Anche i rating sui depositi a lungo termine, Senior Non-Preferred, Tier NonPreferred, Tier 2 e Additional Tier 1 sono stati migliorati di un gradino ciascuno. Lo Short-Term Rating è stato confermato a “F2”. Il rating è ora un gradino al di sopra del rating sovrano italiano. L'outlook è stato migliorato da "stabile" a "positivo". Fitch ha giustificato il miglioramento del rating sottolineando la posizione di forza di UniCredit rispetto ai peer nazionali, sostenuta da un'efficace diversificazione in economie con buoni risultati o in crescita. Fitch ritiene che questa diversificazione attenuerebbe le pressioni su UniCredit anche nell'improbabile caso di un grave stress sovrano italiano.

IntesaSanpaolo: outlook positivo

Fitch ha confermato il rating assegnato a IntesaSanpaolo per il lungo termine senior preferred (unsecured) a "BBB" e quello a breve termine a "F2". Gli esperti hanno rivisto l'outlook, portandolo da "stabile" a "positivo", in linea con la revisione dell'outlook riguardante l'Italia. Il trend positivo dei rating delle principali banche italiane rappresenta un segnale di fiducia nel sistema bancario italiano e conferma la resilienza del settore.