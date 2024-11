Prezzi del petrolio in crescita: OPEC+ ritarda l'aumento della produzione



I prezzi del petrolio hanno registrato un aumento significativo questa mattina, con un incremento di oltre 1 dollaro a barile, grazie alla decisione dell'OPEC+ di posticipare di un mese i piani per aumentare la produzione. Il mercato si prepara ad affrontare una settimana cruciale, con le elezioni presidenziali negli Stati Uniti e un importante incontro in Cina.

OPEC+ rimanda l'aumento della produzione di petrolio

I futures del petrolio Brent sono saliti di 1,39 dollari a barile, o l'1,9%, arrivando a 74,49 dollari a barile alle 0722 GMT. Il greggio West Texas Intermediate (WTI) americano è salito di 1,41 dollari a barile, o il 2,0%, raggiungendo i 70,90 dollari. Domenica, l'OPEC+, che comprende l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC) più la Russia e altri alleati, ha annunciato di prorogare per un altro mese, fino a dicembre, il taglio della produzione di 2,2 milioni di barili al giorno (bpd), con un aumento già posticipato da ottobre a causa del calo dei prezzi e della debole domanda. Il gruppo avrebbe dovuto aumentare la produzione di 180.000 bpd a partire da dicembre. "Sebbene il rinvio a gennaio non cambi significativamente i fondamentali, potrebbe portare il mercato a riconsiderare la strategia dell'OPEC+", hanno affermato gli analisti di ING in una nota. Il rinvio ha contraddetto le aspettative di alcuni nel mercato che l'OPEC+ avrebbe attuato l'aumento della produzione previsto, hanno aggiunto. "Questo aumento posticipato dell'offerta significa che forse il gruppo è più propenso a sostenere i prezzi di quanto molti credano", hanno detto.

Mercati in attesa di eventi chiave negli Stati Uniti e in Cina

Il gruppo è destinato a ridurre gradualmente il taglio di 2,2 milioni di bpd nei prossimi mesi, mentre altri 3,66 milioni di bpd di tagli alla produzione rimarranno in vigore fino alla fine del 2025. Il Brent e il WTI hanno registrato cali settimanali la scorsa settimana di circa il 4% e il 3%, rispettivamente, poiché la produzione record degli Stati Uniti ha pesato sui prezzi. Tuttavia, entrambi i contratti hanno registrato un rialzo venerdì a seguito di notizie secondo cui l'Iran potrebbe lanciare un attacco di rappresaglia contro Israele entro pochi giorni. Giovedì, il sito web di notizie americano Axios ha riferito che l'intelligence israeliana suggeriva che l'Iran si stava preparando ad attaccare Israele dall'Iraq entro pochi giorni, citando due fonti israeliane non identificate. È discutibile se il trend rialzista dei prezzi sarà sostenuto, poiché le precedenti reazioni iniziali positive al rinvio dell'aumento della produzione e alle tensioni geopolitiche sono alla fine sfumate, ha affermato Yeap Jun Rong, stratega di mercato di IG. Per ora, i prezzi del petrolio potrebbero rimanere in un ampio range di consolidamento, con eventuali rialzi che potrebbero trovare una certa resistenza al livello di 78,50 dollari, ha aggiunto.

I mercati attendono le elezioni presidenziali negli Stati Uniti di martedì, con i sondaggi che mostrano la vicepresidente democratica Kamala Harris e l'ex presidente repubblicano Donald Trump testa a testa. E giovedì, gli economisti si aspettano che la Federal Reserve degli Stati Uniti tagli i tassi di interesse di 25 punti base. In Cina, il Comitato permanente dell'Assemblea popolare nazionale si riunirà da lunedì a venerdì e si prevede che approverà ulteriori misure di stimolo per dare impulso all'economia in rallentamento, sebbene gli analisti sostengano che la maggior parte potrebbe essere destinata a ridurre il debito dei governi locali.