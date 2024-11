Il manifatturiero dell'Eurozona in calo: il settore è in contrazione per il ventottesimo mese consecutivo - HCOB PMI Eurozona ottobre 2024



L'indagine HCOB PMI® ha mostrato che la contrazione del settore manifatturiero nell'area euro continua nel quarto trimestre, con i volumi della produzione di ottobre in calo per il diciannovesimo mese consecutivo.

Il manifatturiero dell'Eurozona: un quadro generale

L'HCOB PMI del Settore Manifatturiero Eurozona, che misura lo stato di salute delle aziende manifatturiere dell'eurozona ed è redatto da S&P Global, ad ottobre è aumentato a 46.0 da 45.0 di settembre. Sebbene ancora al di sotto della soglia neutra di 50.0 che separa la crescita dalla contrazione, l'incremento dell'indice principale ha mostrato un rallentamento del peggioramento del manifatturiero dell'eurozona. Il tasso generale di declino è stato il più lento da maggio, ma il valore inferiore a 50 di ottobre segna il ventottesimo mese di declino consecutivo dello stato di salute del settore, rappresentando la contrazione più lunga dall'inizio della raccolta dati nel 1997.

La produzione è stata vincolata dall'ennesimo forte declino dei nuovi ordini manifatturieri, portando ad una nuova riduzione dei livelli del personale. Una nota positiva è la minore contrazione della produzione, delle vendite e del livello occupazionale, sebbene l'ottimismo sia scivolato al livello minimo in un anno.

L'impatto sulla produzione

Ad ottobre, continuano a calare i livelli della produzione industriale dell'area euro. Malgrado il tasso di contrazione sia rallentato rispetto a settembre, è risultato elevato e generalmente in linea con la media osservata nell'attuale sequenza di declino di 19 mesi. Le linee di produzione ancora una volta sono state messe sotto prova dalla mancanza dei nuovi ordini ricevuti, inclusi quelli esteri che comprendono il traffico intra eurozona.

La situazione occupazionale

Ad inizio del quarto trimestre i livelli occupazionali sono stati ridotti ancora una volta. Malgrado in diminuzione, il tasso di tagli del personale è stato simile a quello record in 49 mesi di settembre. L'ennesimo forte crollo della capacità del personale è stata la conseguenza del nuovo e forte calo degli ordini in fase di lavorazione e del peggioramento dell'ottimismo.

Il ruolo delle due maggiori economie

Il settore manifatturiero dell'eurozona continua ad essere frenato notevolmente dalle sue due economie maggiori, Germania e Francia, dove le relative contrazioni continuano a rimanere elevate.

Un quadro regionale

Tra le nazioni della moneta unica coperte dall'indagine, l'Austria ha registrato il maggiore tasso di declino, con il suo relativo indice in discesa al livello minimo in dieci mesi. Cali moderati sono stati osservati in Italia e nei Paesi Bassi, ma è stato riportato un nuovo miglioramento tra le aziende manifatturiere irlandesi. La Grecia continua a mostrare resilienza, riportando un PMI manifatturiero al di sopra della soglia neutra di non cambiamento di 50.0 per il ventunesimo mese consecutivo. Postando il miglioramento più rapido delle condizioni operative da febbraio 2022, la Spagna ancora una volta è stata la nazione a riportare il risultato migliore.

Il commento di Cyrus de la Rubia

Analizzando i dati PMI, Dr. Cyrus de la Rubia, Chief Economist presso la Hamburg Commercial Bank, ha dichiarato: “La cosa buona riguardo agli ultimi dati di ottobre è che non c’è stato un aggravamento della recessione del settore manifatturiero. La produzione è calata ad un livello più lento rispetto al mese scorso, e i nuovi ordini sono crollati ad un tasso meno forte. Di conseguenza, le previsioni a brevissimo termine, che oltre al PMI includono molteplici indicatori, suggeriscono che la produzione manifatturiera del quarto trimestre potrebbe contrarsi dello 0.1%. Non è incoraggiante sapere che la riduzione delle giacenze degli acquisti sta continuando ad un livello insolitamente elevato. La crisi da Covid-19 ha lasciato il suo segno e l’attuale riduzione delle giacenze è chiaramente collegata al fatto che le aziende hanno acquisto e accumulato materiale e beni intermedi a livelli senza precedenti nel 2021 e nel 2022. Una domanda stagnante non offre alcun motivo per rifornirsi, fattore questo che inevitabilmente ha influito sull’economia. L’attuale ambiente del manifatturiero resta deflazionistico. Ciò rappresenta una buona notizia nell’ambito degli acquisti, anche se pare che le aziende siano forzate a trasferire completamente la relativa contrazione dei prezzi ai loro clienti. Tutto questo indica una concorrenza spietata, che di conseguenza pesa sui margini di profitto delle aziende. Supponiamo quindi che, in questo caso, la concorrenza della Cina stia giocando un ruolo importante. Malgrado la debole situazione della domanda, i tempi medi di consegna sono rallentati per il secondo mese consecutivo. Al contrario, forse ciò indica che le tensioni geopolitiche stanno generando ad ottobre problemi nelle consegne per le società di logistica.”