Disuguaglianze in Italia: focus su genere, età e titolo di studio da parte dell'ISTAT e MEF



Un nuovo report dell'OCSE, in collaborazione con ISTAT e MEF, analizza le disuguaglianze in Italia attraverso il prisma del benessere equo e sostenibile (Bes), evidenziando differenze significative tra regioni, uomini e donne, gruppi di popolazione con diverso titolo di studio e diversa classe d'età.

Nord e Sud: un divario persistente

Il report evidenzia un divario significativo tra il Nord e il Sud del Paese. Le regioni del Nord presentano indicatori di benessere più alti rispetto alla media nazionale, mentre il Mezzogiorno si confronta con situazioni di svantaggio, soprattutto in termini di lavoro e relazioni sociali.

Disuguaglianze di genere: progresso, ma gap persistente

Le donne italiane hanno compiuto notevoli progressi in ambito educativo e culturale. Una giovane donna su tre, nella fascia d'età 25-34 anni, è laureata, rispetto a uno su quattro tra gli uomini. Tuttavia, persistono differenze significative nel mercato del lavoro. Le donne presentano un gap persistente nei tassi di occupazione (56,5% rispetto al 76% degli uomini), nelle posizioni di rappresentanza politica e nelle condizioni economiche.

Il ruolo cruciale del titolo di studio

Il livello di istruzione si conferma un fattore determinante per il benessere. La maggior parte degli indicatori del Bes presenta un forte gradiente per titolo di studio. Le differenze sono particolarmente marcate per la partecipazione culturale e la formazione continua, con un forte impatto anche sulle condizioni economiche e sulle possibilità di occupazione.

Disuguaglianze intergenerazionali: i giovani adulti a rischio

Gli indicatori di benessere presentano un forte gradiente per età. I giovani 25-34enni presentano un maggiore utilizzo di internet e un minore livello di sedentarietà rispetto agli over 55enni. Tuttavia, i giovani adulti si trovano in una condizione di vulnerabilità economica, con potenziali ripercussioni a lungo termine, sia a livello individuale che per la coesione sociale e lo sviluppo del Paese.