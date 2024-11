Criptovalute: ma l'imposta sostitutiva è al 12,5%? La Legge dice sì, ma...



Il dibattito sulla tassazione delle criptovalute si infiamma, con proposte di aumento dell'aliquota al 42%. Ma, secondo un'interpretazione della normativa vigente, l'aliquota per le plusvalenze su criptovalute è attualmente fissata al 12,5%. C'è un'incongruenza tra le intenzioni del Governo, che ci racconta che è al 26%, e la lettera della legge, che non ha modificato le norme sugli aumenti di aliquota per le plusvalenze su altri titoli finanziari.

La giungla normativa e l'Imposta Sostitutiva sulle criptoattività

Il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) annovera le plusvalenze realizzate dalla cessione di criptovalute tra i redditi diversi, classificandoli come "c-sexies". L'art. 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, stabilisce che tali redditi sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50%. La Legge di Bilancio 2023, all'art. 1 comma 128, ha introdotto questa nuova categoria di redditi, ma non ha modificato le norme sugli aumenti di aliquota al 20% e al 26%, che riguardano le lettere da c-bis a c-quinquies, ovvero le plusvalenze realizzate con altri titoli finanziari.

Il dossier sulla Legge di Bilancio 2023, elaborato da Servizi e Uffici del Senato e della Camera, indica invece che il Governo mira a tassare le criptovalute al 26%. Questo genera un'incongruenza: secondo l'interpretazione letterale della legge, l'aliquota sarebbe il 12,5%, mentre le intenzioni del Governo, come riportate nel dossier, propendono per il 26%. Tale incongruenza potrebbe comportare problemi di legittimità costituzionale, in quanto la determinazione dell'aliquota d'imposta è riservata al legislatore.

Modelli dell'Agenzia delle Entrate e l'istanza di rimborso

I modelli, le istruzioni e i software dell'Agenzia delle Entrate, al momento, impongono il versamento del 26%. Ciò significa che i contribuenti, secondo l'interpretazione prevalente, potrebbero aver pagato un'imposta eccessiva. In tale scenario, è possibile presentare istanza di rimborso della maggior imposta dovuta, pari al 13,5% dell'importo versato.

La proposta di aumento al 42% e il Principio di Non Discriminazione

La proposta di aumento della tassazione delle criptoattività al 42% alimenta il dibattito. Secondo alcuni, sarebbe opportuno uniformare la tassazione delle criptoattività alle regole delle altre forme di investimento, applicando il principio di non discriminazione, garantito dall'art. 47 della Costituzione.