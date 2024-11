Burberry: Moncler potrebbe fare un’offerta



Le azioni di Burberry sono salite di oltre il 7% dopo che alcune indiscrezioni hanno suggerito che il rivale italiano Moncler potrebbe prendere in considerazione un’offerta per il marchio di moda di lusso britannico.

Un’acquisizione strategica per Moncler?

Il rialzo è arrivato dopo che la rivista specializzata Miss Tweed ha riportato che Moncler, che possiede anche Stone Island, starebbe valutando un’acquisizione di Burberry, che ha avuto difficoltà a causa della diminuzione della domanda di beni di lusso.

La rivista ha citato diverse fonti del settore secondo cui il capo del gruppo di beni di lusso LVMH, un investitore in Moncler, era desideroso di concludere un accordo con il rivenditore britannico. LVMH, il cui portafoglio di marchi di alta gamma include Louis Vuitton, Dior, Fendi e Celine, detiene una partecipazione del 15,8% in Double R, il veicolo di investimento che possiede Moncler. Ciò conferisce a LVMH un seggio nel consiglio di amministrazione del marchio di moda italiano.

Moncler ha dichiarato al Guardian di non commentare “voci non fondate”.

Le difficoltà di Burberry

Le azioni di Burberry sono salite fino a 872p nelle prime contrattazioni di lunedì, in rialzo di oltre il 7% rispetto alla chiusura di venerdì a 812p. Diversi analisti hanno individuato Burberry come un potenziale obiettivo di acquisizione all'inizio di quest'anno dopo che il prezzo delle azioni della società è sceso del 40% in un periodo di 12 mesi. Ciò ha comportato la sua uscita dall'indice FTSE 100 per la prima volta in 15 anni.

Il calo del prezzo delle azioni e due avvertimenti sugli utili quest'anno hanno portato all'uscita improvvisa di Jonathan Akeroyd in estate dopo quasi tre anni come amministratore delegato a luglio. Il suo avvertimento sugli utili a luglio è seguito a un calo a doppia cifra delle vendite nei suoi mercati principali in quello che l'azienda ha definito un primo trimestre “deludente”. La società ha anche cancellato il suo dividendo.

Le vendite nei negozi nelle Americhe e nell'Asia Pacifico sono diminuite del 23%, mentre le vendite in Europa, Medio Oriente, India e Africa sono diminuite del 16%. La società è stata anche colpita in particolare dal rallentamento economico in Cina, dove i consumatori sono diventati più selettivi nei loro acquisti di alta gamma. A maggio, Burberry ha riferito che le vendite in Cina erano diminuite del 19% nell'ultimo trimestre dello scorso anno.

Burberry è uno dei tanti marchi di lusso che hanno avuto difficoltà negli ultimi anni a causa del calo delle spese dei consumatori. Il proprietario di Gucci, Kering, ha emesso un avvertimento sugli utili a marzo, citando anche il calo delle spese dei consumatori cinesi come fattore del rallentamento delle vendite.