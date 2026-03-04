L'Europa trema per la nuova crisi energetica e lo scontro tra Trump e gli alleati

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Questa rotta è vitale per l'export energetico verso l'Europa e l'Asia, e una sua eventuale chiusura paralizzerebbe i flussi di gas e greggio. Sebbene l'Unione Europea sia oggi meno dipendente dal gas mediorientale rispetto al passato, la natura globale del mercato rende impossibile isolarsi dagli shock. Il Qatar garantisce circa il 10% del fabbisogno di GNL europeo, ma la scarsità delle riserve accumulate dopo un inverno rigido rende ogni carico di energia una risorsa costosissima. A Bruxelles si respira aria di emergenza: tra le opzioni al vaglio compaiono nuove deroghe sulle emissioni di carbonio e un possibile allentamento delle norme sugli aiuti di stato per proteggere i settori industriali più energivori.

Sul fronte diplomatico le relazioni transatlantiche B2B e politiche stanno attraversando una fase di gelo senza precedenti. Il Presidente degli USA, Donald Trump, ha sferrato un attacco durissimo contro gli alleati durante un incontro ufficiale con il Cancelliere tedesco Friedrich Merittz. La Spagna è finita nel mirino della Casa Bianca per aver negato l'uso delle proprie basi militari nelle operazioni contro l'Iran.

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Trump ha definito questo comportamento terribile, arrivando a minacciare una drastica riduzione degli scambi commerciali con Madrid. Nemmeno il Regno Unito è uscito indenne dal vertice. Nonostante il governo di Londra abbia infine autorizzato l'uso della base di Diego Garcia per i raid, Trump ha liquidato il Primo Ministro Keir Starmer con un paragone impietoso rispetto alla figura di Winston Churchill. Starmer ha risposto con fermezza sottolineando che il suo governo non crede affatto nel cambio di regime calato dal cielo, evidenziando una divergenza strategica profonda sulla geopolitica del Medio Oriente. La frattura tra le due sponde dell'Atlantico appare sempre più profonda e difficile da sanare.

Le ripercussioni del conflitto colpiscono anche il cuore del commercio dei metalli preziosi a Dubai, snodo che gestisce il 20% dei flussi globali di oro. Le spedizioni fisiche del metallo giallo sono quasi paralizzate a causa dei ritardi logistici e della cancellazione dei voli passeggeri, solitamente utilizzati per il trasporto dei lingotti. Questa situazione alimenta la febbre dell'oro, un asset che ha già guadagnato il 20% dall'inizio dell'anno.



Mentre l'Occidente si avvita in dispute interne, gli occhi del mondo si spostano sulla Cina e sull'imminente Congresso Nazionale del Popolo. Pechino si appresta a lanciare il suo 15° piano quinquennale con obiettivi di crescita che potrebbero attestarsi tra il 4,5% e il 5%. La priorità assoluta per il governo cinese rimane la sovranità tecnologica e lo sviluppo dell'AI per vincere la sfida globale con gli Stati Uniti. Il piano include anche misure drastiche per contrastare il calo demografico:

- Limitazione degli straordinari per migliorare il bilanciamento tra vita e lavoro;

- Incentivi diretti per sostenere la natalità nelle aree urbane;

- Investimenti massicci nella ricerca scientifica di alto livello;

- Rafforzamento delle reti di distribuzione tecnologica interna;

- Revisione dei parametri di crescita per garantire stabilità sociale.

Il futuro dell'economia continentale resta legato a doppio filo all'evoluzione degli scontri e alla capacità di gestire i costi di rifornimento degli stoccaggi. La crisi energetica europea non è solo una questione di prezzi ma un test di resistenza per l'intera struttura politica dell'Europa.



In un contesto di incertezza, la resilienza delle imprese dipenderà dalla rapidità con cui verranno adottate soluzioni per calmierare i costi fissi. La geopolitica del Medio Oriente continua a dettare l'agenda di Wall Street e delle principali piazze affari, confermando che la stabilità è un lusso che il mondo non può più dare per scontato.

Articolo del 04/03/2026



