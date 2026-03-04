Istat: nel IV trimestre 2025 l'industria spinge il PIL oltre le attese

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Il vero motore di questa espansione risiede nel vigore del comparto manifatturiero. La dinamica dell'offerta evidenzia dati significativi:

- il settore dell'industria ha registrato un balzo dello 0,8%;



- l'agricoltura ha segnato un incremento dello 0,2%;



- il comparto dei servizi è cresciuto dello 0,1%;



- le ore lavorate sono rimaste stabili nel periodo di riferimento;



- i redditi da lavoro dipendente pro-capite sono aumentati dello 0,5%.

Osservando la composizione della domanda, emerge una netta distinzione tra le scelte delle famiglie e le strategie aziendali. Le imprese continuano a puntare sulla modernizzazione. Gli investimenti fissi lordi sono infatti cresciuti dello 0,9%, superando nettamente la timida progressione dei consumi finali nazionali, fermi a un più modesto +0,1%. Questa spinta verso l'accumulazione di capitale fisico è un indicatore di fiducia nel medio periodo. La situazione degli scambi con l'estero presenta invece alcune ombre. La domanda estera netta ha fornito un contributo negativo pari a 0,7 punti percentuali.

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Tale risultato è la conseguenza diretta di una flessione delle esportazioni, calate dell'1,2%, a fronte di un aumento delle importazioni dell'1,0%. Eppure, l'accumulo delle scorte ha bilanciato questa dinamica, apportando un contributo positivo di 0,7 punti alla formazione del prodotto interno lordo. I dati ISTAT sul PIL riflettono un contesto in cui il valore aggiunto aumenta in tutti i principali rami produttivi.

Nonostante il quarto trimestre del 2025 abbia contato due giornate lavorative in meno rispetto al trimestre precedente, il risultato finale non ne ha risentito negativamente. La struttura del mercato del lavoro rimane un pilastro fondamentale, con unità di lavoro stabili che garantiscono continuità operativa alle filiere produttive.



In termini puramente contabili, la domanda nazionale al netto delle scorte ha aggiunto 0,3 punti percentuali alla crescita complessiva. I consumi delle famiglie e delle amministrazioni pubbliche, identificate con la sigla AP, hanno inciso per 0,1 punti.







Gli investimenti hanno invece garantito una spinta doppia. Questa divergenza suggerisce che, mentre i consumatori mantengono un approccio prudente, il mondo delle imprese preferisce agire d'anticipo. La solidità della crescita economica Italia si misura quindi sulla capacità delle aziende di generare valore anche in scenari complessi. Il dato acquisito dello 0,3% per il 2026 rappresenta una certezza statistica su cui costruire i piani industriali dei prossimi mesi. L'industria rimane il pilastro centrale, capace di compensare la debolezza dei servizi e le fluttuazioni del commercio internazionale. In sintesi, il quadro che emerge dai conti economici trimestrali dell'ISTAT conferma una fase di moderata ma costante espansione.

La resilienza dell'offerta e la vivacità degli investimenti rappresentano i tratti distintivi di un'economia che non si ferma. Le basi per l'anno venturo sono state gettate con precisione, confermando le stime preliminari e offrendo una visione chiara sulle direttrici dello sviluppo nazionale.





Articolo del 04/03/2026



