Il crollo dei mercati asiatici e l'incertezza sul petrolio in Medio Oriente

Il KOSPI, dopo aver toccato un picco negativo del 13%, ha registrato una perdita consolidata dell'8%, segnando il peggior risultato su due giorni dal 2009. Questa ondata di vendite ha travolto anche altre piazze fondamentali per gli investimenti B2B e l'industria tecnologica globale:

- il KOSPI ha ceduto l'8% dopo un crollo iniziale ancora più profondo;

- il Nikkei ha perso il 3,7% nella piazza di Tokyo;

- il mercato di Taiwan ha registrato una flessione del 3,6%;

- la Thailandia ha guidato le perdite dei mercati emergenti con un calo del 7,7%;

- le perdite complessive in Asia riflettono il timore per i costi energetici.

La logistica energetica mondiale passa inevitabilmente per lo Stretto di Hormuz, un collo di bottiglia fondamentale dove transitano le principali forniture dirette ai mercati asiatici. Un blocco o un rallentamento in quest'area non significa solo prezzi del greggio più alti, ma anche un rafforzamento del dollaro che penalizza ulteriormente le economie locali.

Nonostante un breve momento di sollievo arrivato da New York grazie alle dichiarazioni di Trump, l'incertezza domina la scena. Il piano statunitense prevede che la U.S. International Development Finance Corporation (DFC) fornisca assicurazioni contro il rischio politico e garanzie finanziarie per le petroliere nel Golfo, arrivando persino a ipotizzare scorte armate della Marina degli USA.

Esistono però dubbi sostanziali sulla fattibilità operativa di queste misure. L'idea di assicurare centinaia di imbarcazioni che non battono bandiera statunitense appare complessa e priva di una struttura organizzativa già pronta. La DFC potrebbe non disporre dei fondi necessari o delle competenze tecniche per gestire un rischio di tale portata, senza contare le probabili battaglie legali nelle aule dei tribunali degli Stati Uniti. Anche l'impiego della Marina presenta criticità evidenti: lo stretto è una zona di navigazione estremamente difficile e la vicinanza di un Iran ostile rende ogni manovra un potenziale innesco per escalation belliche.



Per questa ragione le navi militari hanno storicamente evitato di stazionare in massa in quel tratto di mare così ristretto.

Oltre alle tensioni geopolitiche, il panorama economico globale mostra segni di cedimento anche nel settore del credito privato e dell'innovazione digitale. Il timore che la AI possa destabilizzare il comparto software si somma alle difficoltà dei grandi fondi. Blackstone, colosso del settore, ha visto il suo fondo principale di credito privato affrontare una raffica di riscatti nel primo trimestre dell'anno. Gli investitori hanno prelevato una cifra netta pari a 1,7 miliardi di dollari, un segnale chiaro di come la fiducia stia venendo meno anche nei segmenti precedentemente ritenuti più solidi. In un contesto dove la crisi energetica globale morde il freno, la sinergia tra instabilità politica e fragilità finanziaria crea un mix esplosivo per i listini di tutto il mondo.

Articolo del 04/03/2026



