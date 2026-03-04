Four seasons i: lo yacht che riscrive il concetto di smart ship

Il cantiere di Fincantieri ha appena consegnato a Four Seasons I, la prima imbarcazione che combina lusso estremo e smart ship per yachting di lusso. La nave, realizzata per Marc‑Henry Cruise Holdings Ltd., è dotata di Navis Sapiens, il sistema digitale che la trasforma in un vero e proprio cervello marino, capace di apprendere e adattarsi alle esigenze dell’armatore e degli ospiti.

Presentata al Seatrade Global 2025 di Miami, Navis Sapiens nasce da Fincantieri Ingenium, joint venture tra Fincantieri NexTech e Accenture. Il progetto si basa su piattaforme aperte, componibili e scalabili, integrando intelligenza artificiale per navi da crociera, machine learning, IoT, digital twin per yacht ultra‑lusso e automazione avanzata.