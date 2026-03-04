Four seasons i: lo yacht che riscrive il concetto di smart ship

In pratica, la nave elabora migliaia di dati in tempo reale, ottimizzando rotta, consumi, manutenzione e sicurezza, mentre comunica con altre unità o con la terraferma, creando una flotta interconnessa.
Secondo Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, “Four Seasons I è una nave dotata di intelletto digitale, capace di apprendere, adattarsi e crescere insieme al suo armatore e ai suoi ospiti”. Questo significa che la struttura non rischia l’obsolescenza: nuovi moduli software possono essere integrati senza interruzioni, riducendo i costi operativi a lungo termine.
Con 34.000 tonnellate di stazza lorda e 207 metri di lunghezza, Four Seasons I ospita 95 suite, ognuna concepita come un rifugio privato sul mare. Il design elimina le barriere tra interno ed esterno grazie a terrazze ampie e alla Funnel Suite, un ambiente di 457 m² che unisce spazio interno ed esterno in modo inedito. “Four Seasons I inaugura un’esperienza di yachting ultra‑lusso senza precedenti, fissando un nuovo riferimento nel segmento extra‑lusso, ispirato all’haute hôtellerie”, ha osservato Folgiero.
Il lusso è accompagnato da soluzioni di sostenibilità: Navis Sapiens regola i consumi energetici, la gestione dei rifiuti e delle acque di zavorra, contribuendo alla transizione verde e alla resilienza operativa. I sistemi predittivi di manutenzione e la cybersecurity avanzata gestiscono i rischi in tempo reale, garantendo una navigazione sicura e rispettosa dell’ambiente.
- ottimizzazione dei consumi energetici grazie a algoritmi AI;
- gestione automatizzata dei rifiuti e delle acque di zavorra;
- manutenzione predittiva basata su digital twin;
- protezione cyber per tutta la rete di bordo;
Il cantiere di Ancona, sito di 360.000 m² con capacità produttiva fino a 60.000 GT, ha ospitato più di 2.000 professionisti di Fincantieri e dei partner. Qui sono stati impiegati robot collaborativi, realtà aumentata e intelligenza artificiale per garantire qualità ed efficienza, confermando Ancona come laboratorio di innovazione per la cantieristica ultra‑lusso. Alla consegna erano presenti il sindaco Daniele Silvetti, l’arcivescovo Monsignor Angelo Spina, la viceprefetta Rachele Grandolfo, i vertici di Fincantieri e Ben Trodd, CEO di Four Seasons Yachts.
Articolo del 04/03/2026
