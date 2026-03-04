Eurozona: a gennaio tasso di disoccupazione al 6,1%

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->





I numeri assoluti aiutano a comprendere meglio la portata di questo fenomeno. In totale, si stimano circa 12,928 milioni di persone in cerca di occupazione all'interno dei confini comunitari. Di questi, la fetta maggiore si concentra nei paesi che adottano la moneta unica, con 10,770 milioni di individui. Il calo mensile è stato netto: rispetto a dicembre 2025, la platea dei disoccupati si è ridotta di 185 mila unità nell'UE e di 184 mila nell'area dell'euro. Se invece confrontiamo i dati con l'anno precedente, la contrazione appare ancora più marcata. La diminuzione su base annua ha infatti coinvolto oltre 270 mila persone in entrambi gli aggregati geografici, confermando un trend di ripresa costante.

La questione dell'occupazione giovanile UE rimane un punto focale per l'analisi delle dinamiche professionali. A gennaio 2026, i giovani sotto i 25 anni senza un impiego erano poco meno di tre milioni. Il tasso specifico è sceso leggermente, toccando il 15,1% nell'Unione e il 14,8% nella zona euro.

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Nonostante il miglioramento congiunturale, emerge una dinamica divergente su base annuale: mentre nell'intera UE la disoccupazione giovanile è calata di 27 mila unità, nell'area dell'euro si è registrato un lieve incremento di 12 mila persone rispetto a gennaio 2025. Questo dato suggerisce una distribuzione non uniforme delle opportunità lavorative tra i diversi stati membri.

Analizzando le singole nazioni, le traiettorie appaiono molto differenziate tra i motori economici del continente. L'Italia mostra una performance solida, con un tasso di disoccupazione che scende al 5,1% seguendo un trend chiaramente orientato verso il basso. Al contrario, la Germania segnala una tendenza al rialzo, pur mantenendo un livello di disoccupazione molto contenuto al 4,0%. La Francia, invece, rimane stabile su un valore più elevato, fermandosi al 7,7%. Ecco il dettaglio delle prime cinque posizioni rilevate per contesto e rilevanza:



- Germania: 4,0% (tendenza in aumento);



- Italia: 5,1% (tendenza in calo);



- Unione Europea: 5,8% (tendenza in calo);



- Eurozona: 6,1% (tendenza in calo);



- Francia: 7,7% (dato stabile).





Le disparità di genere continuano a ridursi, sebbene con ritmi lenti. Per le donne residenti nell'UE, il tasso è sceso al 6,0%, mentre per gli uomini si è fermato al 5,7%. Nella zona euro, la forbice resta leggermente più ampia, con le lavoratrici al 6,3% e i lavoratori al 6,0%. Questi dati confermano una tenuta del sistema che le aziende devono monitorare per pianificare le proprie attività di espansione. La solidità del mercato del lavoro europeo, con il tasso di disoccupazione eurozona al 6,1% e quello dell'UE al 5,8%, rappresenta un pilastro fondamentale per la crescita dei consumi e della produzione industriale nel corso di tutto il 2026.

Articolo del 04/03/2026



