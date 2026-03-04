Borsa italiana in rialzo: cosa hanno spinto il FTSE MIB a guadagnare l'1,9%

L’andamento borsa italiana ha sorpreso gli operatori: dopo due sessioni di correzione, gli indici principali hanno chiuso in positivo, segnando una svolta inaspettata.

Il FTSE MIB è risalito dell’1,95% raggiungendo i 45.337 punti, con un range di oscillazione compreso tra 44.328 e 45.517.

Il FTSE Italia All Share ha registrato un incremento dell’1,94%, mentre il FTSE Italia Mid Cap e il FTSE Italia Star hanno guadagnato rispettivamente l’1,75% e l’1,18%.

Il controvalore degli scambi è sceso a 5,05 miliardi di euro, contro i 6,47 miliardi della giornata precedente, segnale di una minore volatilità.

Nel mercato delle criptovalute, il bitcoin ha superato i 72.500 dollari, corrispondenti a circa 62.500 euro.


Lo spread Btp‑Bund è sceso sotto i 70 punti, con il rendimento del Btp decennale fissato al di sotto del 3,45%.

L’euro si è avvicinato al livello di 1,165 dollari, mentre oro e argento hanno chiuso rispettivamente a 5.160 e 84 dollari l’oncia.

Le banche hanno mostrato segnali contrastanti. Monte dei Paschi di Siena è sceso dell’1,2% a 7,688 euro, così come Mediobanca, in calo del 1,58% a 16,83 euro. Invece, BPER Banca ha guadagnato il 4,04% a 11,45 euro e la Popolare di Sondrio è salita del 4,95% a 16,54 euro.

Il settore energetico ha subito pressione dopo che il prezzo del greggio a New York (contratto aprile 2026) è sceso sotto i 74,5 dollari al barile; ENI ha ceduto lo 0,4% a 19,96 euro.

FinecoBank ha chiuso con un lieve rialzo dello 0,13% a 19,465 euro, dopo aver pubblicato il piano industriale 2026/2029 e le previsioni per l’anno in corso.

Italgas è aumentata dello 0,77% a 10,49 euro, grazie ai risultati finanziari del 2025 e al consolidamento della rete 21 Rete Gas avvenuto l’1 aprile 2025.


Il trend positivo ha spinto anche Lottomatica, che ha guadagnato il 15% a 24,3 euro, sostenuta da una revisione al rialzo dei target price da parte di alcune banche d’affari.

Tra i titoli più performanti del FTSE MIB troviamo Prysmian (+4,52% a 102,2 euro) e Stellantis (+4,8% a 6,491 euro).

Nel segmento MidCap, Ariston Holding è risalita del 7,86% a 4,284 euro, mentre Maire ha chiuso in rialzo del 6,79% a 14 euro, spinta dai risultati del 2025 e dalle proiezioni al 2035.

Le previsioni FTSE MIB 2026 indicano una possibile continuazione del trend positivo, soprattutto se i dati macroeconomici rimarranno favorevoli.

L’analisi settore bancario Borsa Italiana suggerisce che le banche con solidi fondamentali e piani di crescita chiari potranno beneficiare di ulteriori flussi di capitale.

- Lottomatica +15% a 24,3 euro.;
- Prysmian +4,52% a 102,2 euro.;
- Stellantis +4,8% a 6,491 euro.;
- Ariston Holding +7,86% a 4,284 euro.;
- Maire +6,79% a 14 euro.


Articolo del 04/03/2026

