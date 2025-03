Wall Street trema: timori per i dazi e impatto sui mercati





Le borse statunitensi hanno chiuso la giornata di martedì in ribasso, con il Nasdaq Composite che si è avvicinato pericolosamente alla zona di correzione, complici le crescenti tensioni commerciali innescate dai nuovi dazi imposti dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, su Canada, Messico e Cina. I dazi del 25% sulle importazioni da Messico e Canada, insieme ai dazi raddoppiati sui beni cinesi, sono entrati in vigore martedì, scatenando immediate ritorsioni da parte di Cina e Canada.