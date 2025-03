Terremoto sui mercati globali: dazi e timori affossano le borse

Gli indici statunitensi hanno così bruciato i guadagni successivi all'elezione di Trump, mandando in fumo complessivamente 3.400 miliardi di dollari.

Piazza Affari è stata tra le peggiori, con una perdita del 3,41% che l'ha fatta precipitare sotto i 38mila punti base (37.736). I titoli più colpiti sono stati quelli legati ai paesi su cui sono scattate le nuove imposte doganali:

- Stellantis -10,16%;

- Iveco -7,73%;

- STM -8,37%.

Anche gli altri listini continentali si sono allontanati dai recenti massimi: Francoforte ha perso il 3,32%, Madrid il 2,68%, Parigi l'1,85%, Amsterdam l'1,76% e Londra l'1,2%.

Il Nasdaq (-1,69%) ha subito una correzione, perdendo il 10% dal massimo storico toccato il 16 dicembre.

Tra i titoli che hanno pesato sul listino c'è Tesla (-6,4%), dopo il crollo del 49,2% a febbraio delle vendite dei veicoli elettrici prodotti in Cina. Di conseguenza, si pensa che la Federal Reserve (FED) sarà costretta a tre tagli dei tassi di interesse quest’anno, per contrastare l’impatto dei dazi sulla crescita economica globale.

In controtendenza, Mosca (Moex +2,9%; Rtsi +2,91%) ha mostrato una performance positiva, spinta da indiscrezioni di stampa relative a un possibile allentamento delle sanzioni statunitensi contro la Russia. Intanto, Washington sospende gli aiuti militari a Kiev, mentre consolida il dialogo con Putin su altri fronti caldi. Secondo Bloomberg, infatti, la Russia avrebbe accettato di assistere la Casa Bianca nella comunicazione con l’Iran su questioni quali il programma nucleare della Repubblica islamica e il suo sostegno ai delegati regionali anti-USA.

In questo contesto, l'Europa cerca di reagire. In vista del summit straordinario, la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, ha presentato un piano per il riarmo del continente, sostenendo che “l’Europa potrebbe mobilitare quasi 800 miliardi di euro di spese per la difesa”.

Giovedì è prevista la riunione della Banca Centrale Europea (BCE), che dovrebbe tagliare i tassi di interesse di un ulteriore quarto di punto.

Il ribasso del petrolio ha contribuito a peggiorare la situazione sui mercati azionari. Il Brent è arretrato dell'1,77% a 70,35 dollari al barile e il WTI ha ceduto l'1,35% a 67,45 dollari al barile. L’oro, considerato un bene rifugio, è diventato più attrattivo e tratta oltre i 2.900 euro (2.906,62 al momento).

Sul mercato dei cambi, le valute di Canada e Messico hanno subito il colpo dei dazi, mentre l’euro si è mantenuto stabile, con un cambio contro il dollaro oltre 1,052.



Tra le valute digitali, il valore del bitcoin è sceso a 82.775 dollari (-3,95%).

A Piazza Affari, Stellantis è stata particolarmente colpita, anche a causa del calo delle immatricolazioni in Italia del 14,7% a febbraio e del taglio del target price del titolo da 13 a 12 euro da parte di Citi. Il settore auto è tra i più esposti ai dazi a Messico e Canada. Secondo Bloomberg, la guerra commerciale rischia di cancellare 5,88 miliardi di dollari di utili operativi per i grandi produttori europei, in particolare Stellantis e Volkswagen.

Anche i titoli petroliferi hanno subito pesanti perdite:

- Tenaris -5,97%;

- Saipem -5,11%;

- ENI -4,23%.

Telecom Italia è arretrata del 5,37%, dopo che Vivendi ha presentato appello contro la sentenza del Tribunale civile di Milano.



Prysmian ha perso il 5,09%, a seguito dell’abbassamento del target price da parte di Jefferies.

Il settore bancario ha fatto marcia indietro dopo l’avanzata di ieri, con BPER Banca e Banca Popolare di Sondrio che hanno perso rispettivamente il 4,62% e il 4,6%. Giornata negativa anche per Unicredit (-4,25%).

Tra le poche blue chip che si sono salvate da questa debacle ci sono INWIT (+2,12%) e Campari (+1,35%). In rialzo anche le utility, considerate titoli difensivi e favorite da ulteriori tagli dei tassi da parte della BCE, che le renderebbe più attraenti e competitive rispetto alle obbligazioni: Snam (+1,98%), Terna (+1,4%), Italgas (+0,81%) e A2A (+0,37%).

Leonardo ha ceduto alle prese di profitto dopo il balzo di ieri e ha perso il 2,86%.



In conclusione, la giornata è stata caratterizzata da una forte avversione al rischio, con i mercati azionari globali in profondo rosso a causa dei timori legati alla guerra commerciale e alle sue potenziali conseguenze sulla crescita economica.