Tensioni commerciali globali pesano sui titoli tech asiatici e le Borse faticano





I titoli tecnologici asiatici, in particolare quelli legati ai semiconduttori, hanno subito un calo martedì, in un contesto di rinnovate preoccupazioni per le tensioni commerciali internazionali. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha infatti ribadito l'intenzione di applicare dazi su Messico e Canada, alimentando l'incertezza sui mercati. Le dichiarazioni di Trump, che prevedono l'imposizione di dazi del 25% sulle merci importate da Canada e Messico, hanno sorpreso gli investitori, aggiungendo che "non c'è spazio per negoziare alternative".