Tasso di disoccupazione stabile al 6,2% nell'area euro secondo Eurostat

Rispetto al dicembre 2024, la disoccupazione è diminuita di 8.000 unità nell'UE e di 42.000 nell'area euro. Confrontando i dati con gennaio 2024, si registra una diminuzione di 510.000 disoccupati nell'UE e di 547.000 nell'area euro. Per quanto riguarda la disoccupazione giovanile (persone sotto i 25 anni), nel gennaio 2025 si contavano 2,856 milioni di giovani disoccupati nell'UE, di cui 2,263 milioni nell'area euro. Il tasso di disoccupazione giovanile è rimasto stabile al 14,6% nell'UE rispetto a dicembre 2024, mentre nell'area euro è sceso leggermente al 14,1% dal 14,2% del mese precedente. Un'analisi più approfondita rivela che rispetto al dicembre 2024, la disoccupazione giovanile è aumentata di 17.000 unità nell'UE, ma è cresciuta solo di 3.000 persone nell'area euro. Tuttavia, rispetto al gennaio 2024, si è registrata una diminuzione di 36.

000 giovani disoccupati nell'UE e di 93.000 nell'area euro. Analizzando la disoccupazione per genere, nel gennaio 2025 il tasso di disoccupazione femminile nell'UE è stato del 6,0%, stabile rispetto al mese precedente, mentre quello maschile è stato del 5,6%, anch'esso invariato rispetto a dicembre 2024. Nell'area euro, il tasso di disoccupazione femminile è stato del 6,4% e quello maschile del 6,0%, entrambi stabili rispetto al mese precedente.

È importante sottolineare che le stime presentate in questo comunicato stampa si basano sulla definizione standard di disoccupazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), ampiamente utilizzata a livello globale. Secondo tale definizione, sono considerati disoccupati coloro che non hanno un lavoro, hanno cercato attivamente un impiego nelle ultime quattro settimane e sono disponibili a iniziare a lavorare entro le prossime due settimane.

Al fine di fornire un quadro completo della situazione del mercato del lavoro, i dati sulla disoccupazione sono integrati da indicatori aggiuntivi. Tra questi, rientrano i lavoratori a tempo parziale sottoccupati, le persone in cerca di lavoro ma non immediatamente disponibili e le persone disponibili a lavorare ma non attivamente in cerca di un impiego. Questi dati supplementari sono stati pubblicati insieme ai dati dell'indagine sulle forze di lavoro (LFS) per il terzo trimestre del 2024.