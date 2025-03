Servizi: prezzi in rialzo nel quarto trimestre 2024 per l'Istat

Un incremento simile si osserva per i servizi di informazione e comunicazione, con un +2,1% trainato dalle telecomunicazioni (+5,4%). L'aumento su base annua per questo comparto è del 5,5%, in crescita rispetto al 4,9% del trimestre precedente. I servizi di trasporto e magazzinaggio registrano un aumento dello 0,6% rispetto al trimestre precedente, con l'eccezione del trasporto marittimo, in calo dello 0,5%. Particolarmente significativo è l'aumento dei prezzi dei servizi di trasporto aereo, che sale del 5,1%. Su base annua, la crescita dei prezzi dei servizi di trasporto e magazzinaggio si attesta al 5,4%, in accelerazione rispetto al 5,0% del terzo trimestre. I servizi di noleggio, agenzie di viaggio e supporto alle imprese mostrano un incremento congiunturale più contenuto, pari allo 0,2%. Questa crescita è influenzata dalla diminuzione dei prezzi delle attività di noleggio e leasing operativo (-0,7%) e da aumenti più modesti negli altri settori.

Su base annua, la crescita rimane stabile al +5,1%. Nella media del 2024, i prezzi alla produzione dei servizi BtoB sono aumentati del 3,6%, superando il 3,2% del 2023. Questo aumento ha interessato quasi tutti i settori, con incrementi significativi per: - trasporto marittimo (+10,6%);

- altre attività professionali, scientifiche e tecniche (+7,5%);

- magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti (+6,7%);

- telecomunicazioni (+6,4%). In controtendenza, i prezzi dei servizi di trasporto aereo sono diminuiti in media del 2,2%. Per quanto riguarda il mercato totale, che include sia le imprese che i consumatori (BtoAll), nel quarto trimestre del 2024 i prezzi alla produzione dei servizi hanno registrato un aumento congiunturale dello 0,5% e una crescita tendenziale del 4,5%, in aumento rispetto al 4,4% del terzo trimestre. Nella media del 2024, i prezzi sono cresciuti del 3,7%, rispetto al 3,4% del 2023.

L'ISTAT sottolinea che, nel quarto trimestre 2024, i prezzi alla produzione dei servizi per il mercato business hanno mostrato una crescita congiunturale diffusa, con aumenti più marcati per il trasporto aereo e le telecomunicazioni. Le uniche flessioni, seppur contenute, hanno riguardato il trasporto marittimo e le attività di noleggio e leasing operativo. Su base annua, la crescita dei prezzi alla produzione dei servizi per il mercato business ha continuato ad accelerare. L'incremento più significativo nel 2024 (+3,6%) rispetto al 2023 (+3,2%) è attribuibile all'accelerazione dei prezzi dei servizi di trasporto e magazzinaggio e dei servizi di informazione e comunicazione. Per il mercato totale, la dinamica dei prezzi alla produzione dei servizi è risultata meno accentuata sia su base congiunturale che tendenziale, mentre la media del 2024 è risultata sostanzialmente analoga.