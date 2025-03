Salone del vino di Torino: numeri da record e sguardo al futuro

Più di 500 cantine hanno partecipato all'evento, arricchito da un programma "OFF" con 50 appuntamenti tra cultura, musica, letteratura, arte e design.

"Il Salone del Vino Torino 2025, alla sua terza edizione, supera le aspettative nei passaggi registrati alle OGR Torino", ha commentato Patrizio Anisio, direttore del Salone del Vino. Ha poi aggiunto: "Positivo è anche il dato relativo alla formazione con oltre 2 mila partecipanti alle Masterclass, tutte sold out: segno di quanto il pubblico apprezzi conoscere le cantine del territorio di tutto il Piemonte. Importante anche il sostegno delle istituzioni locali e degli stakeholders".

Il culmine dell'affluenza si è registrato nel fine settimana, con oltre 9.000 ingressi alle OGR Torino. A questi si sono aggiunti circa 2.000 operatori professionali, tra aziende, enoteche, ristoratori e buyer esteri, che hanno partecipato alla giornata B2B di lunedì 3 marzo, organizzata in collaborazione con Unioncamere Piemonte.

Grande successo anche per le masterclass e le degustazioni, con tutti i posti esauriti e la partecipazione di 2.000 appassionati che hanno potuto approfondire la conoscenza di oltre 300 etichette differenti. L'offerta del Salone del Vino è stata ampliata da un ricco programma di talk, speech e interviste, che hanno affrontato tematiche di grande attualità, come la sostenibilità nel settore vitivinicolo e le nuove frontiere tecnologiche.

Esperti, giornalisti, produttori e professori universitari hanno condiviso le loro conoscenze e visioni, offrendo spunti di riflessione e approfondimento. Un altro dato significativo è l'ampio coinvolgimento sui social media, con 10 milioni di utenti raggiunti, di cui 4 milioni nelle ultime due settimane, grazie alla collaborazione con creator, blogger e giornalisti appassionati di vino e del territorio torinese.

Il Salone del Vino di Torino si conferma, quindi, non solo un evento fisico, ma anche una piattaforma digitale in grado di amplificare la visibilità delle cantine e delle eccellenze piemontesi.

L'edizione 2025 ha consolidato il Salone del Vino di Torino come il più grande palcoscenico di rappresentanza del vino piemontese, dando spazio alle cantine locali, agli enti di tutela e promozione, e coinvolgendo partner come l'Associazione Go Wine e Le Strade di Torino.

Un evento che ha saputo animare i luoghi simbolo della città, facendo conoscere al grande pubblico il vastissimo patrimonio vitivinicolo del Piemonte, tra storia e innovazione. Per chi volesse rivivere l'atmosfera del Salone, sarà presto disponibile online il podcast "Fermento", realizzato da Wouse, con approfondimenti e interviste ai protagonisti della manifestazione. Un modo per mantenere viva l'attenzione sulle cantine del territorio e promuovere le eccellenze enologiche piemontesi.