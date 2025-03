Nuove tutele per i lavoratori somministrati: focus su maternità e categorie fragili

Questo accordo, che potenzia la formazione, le prestazioni sanitarie e assicurative, riafferma la somministrazione di lavoro come un modello di occupazione capace di garantire flessibilità alle aziende e continuità lavorativa ai dipendenti. Secondo Fasola, "la somministrazione si scrolla di dosso l'immagine di lavoro sotto-tutelato, uno stigma senza fondamento giuridico, poiché fin dalla sua nascita questa tipologia di contratto applica il principio di parità di trattamento riconosciuto al lavoratore". Il rinnovo contrattuale, inoltre, rafforza ulteriormente diritti e tutele, come nel caso delle donne in gravidanza o in maternità. Già il precedente CCNL prevedeva tutele per le lavoratrici in gravidanza, ma il nuovo accordo le rafforza con misure importanti. In caso di maternità e gravidanza, ad esempio, viene rafforzato il diritto di precedenza per l'avvio in missione, almeno di pari livello e contenuto professionale rispetto alle attività svolte in precedenza.

Durante il periodo di astensione, l'agenzia per il lavoro deve rioccupare la lavoratrice entro 60 giorni dalla cessazione e, al termine del periodo di precedenza, deve assegnare alla lavoratrice le mansioni precedentemente svolte. è garantita un’indennità di sostegno in caso di maternità e gravidanza, e sono previste misure di sostegno come servizi di baby-sitter e asili nido definiti dalla Commissione Prestazioni di Ebitemp. Un altro aspetto rilevante è rappresentato dalla nuova norma che introduce una sanzione economica a favore del lavoratore qualora l'azienda utilizzatrice non rispetti il preavviso previsto per la proroga, quando il contratto supera i 6 mesi. Inoltre, è stata introdotta la formazione strutturale anche per l'assunzione crossboarding, per consentire alle agenzie di far fronte alla carenza di profili specializzati anche attraverso il ricorso a una immigrazione regolare e organizzata.

Il CCNL delle Agenzie per il Lavoro, quindi, si conferma uno strumento importante contro il precariato e il lavoro irregolare, garantendo tutele avanzate rispetto ad altre tipologie contrattuali, sottolinea Rossella Fasola.