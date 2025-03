Netcomm forum 2025: uno sguardo ai prossimi 20 anni di e-commerce

L'e-commerce sta vivendo una fase di maturità, con il consumo digitale ormai integrato nella quotidianità di milioni di italiani. La diffusione dei pagamenti digitali ha semplificato e reso più sicuri gli acquisti online, trasformando radicalmente le abitudini dei consumatori.

Il Netcomm Forum 2025 analizzerà l'impatto di queste dinamiche negli ultimi 20 anni e ne esplorerà le possibili evoluzioni future, con un focus particolare su sostenibilità e integrazione di tecnologie emergenti come l'AI, l'automazione e il social commerce.

"Netcomm Forum 2025 rappresenta un nuovo capitolo per il commercio digitale, un'occasione unica per guardare al futuro e costruire le basi dell’e-commerce dei prossimi decenni", afferma Roberto Liscia, presidente di Netcomm. "Da 20 anni Netcomm svolge un ruolo fondamentale come facilitatore dell'evoluzione del settore, partecipando attivamente a tutti i momenti chiave che hanno segnato la crescita dell’e-commerce in Italia e in Europa.



Abbiamo supportato le imprese per adattarsi e crescere in un mercato in continuo cambiamento, mettendo al centro innovazione, sostenibilità e tecnologia".

Liscia ha aggiunto: "Il nostro obiettivo è continuare a guidare questo processo di trasformazione con uno sguardo sempre rivolto al futuro, per rendere l’e-commerce sempre più personalizzato, sicuro e sostenibile. Netcomm Forum sarà il luogo ideale per approfondire i temi chiave del settore dando voce a esperti e istituzioni che contribuiranno a definire le nuove traiettorie". L'edizione 2025 si preannuncia ricca di spunti e protagonisti.

Sono attesi oltre 350 relatori, tra esperti internazionali e leader del settore, pronti a confrontarsi su tematiche cruciali per il futuro dell'e-commerce.

Tra i relatori confermati figurano Luca Cassetti, secretary general di Ecommerce Europe; Brando Benifei, membro del Parlamento Europeo e coordinatore in commissione commercio internazionale; Valentina Pontiggia, direttrice degli Osservatori eCommerce B2c, innovazione digitale nel retail e digital & sustainable; Andrea Colombo, ceo di Cortilia Spa; Giovanna Paternoster, global head of eCommerce & digital marketing di Max Mara Fashion Group; Cristophe Rabatel, ceo di Carrefour Italia.

Le sessioni plenarie saranno dedicate all'approfondimento di temi innovativi come la personalizzazione avanzata, la sicurezza dei dati e l'evoluzione del marketing digitale. Il Netcomm Forum non sarà solo un momento di riflessione, ma anche un'opportunità concreta per dare forma al futuro del commercio digitale. L'area espositiva, con i suoi 35.000 metri quadrati, ospiterà oltre 35.000 partecipanti e 380 espositori, tra cui i principali player del settore come Google, PayPal, Meta e Poste Italiane. Tra i temi chiave che verranno affrontati al Netcomm Forum 2025 troviamo:

- L'AI applicata al marketing e alla personalizzazione dell'esperienza cliente;

- Soluzioni per la gestione della sicurezza dei dati e la protezione delle transazioni online;

- Le ultime innovazioni nel campo dei pagamenti digitali, dal fintech alla blockchain;

- Le sfide della logistica e il futuro del lavoro nel digitale, con l'esplorazione di nuovi modelli di gestione delle risorse umane e delle competenze digitali;

- Le opportunità globali per le imprese, con particolare riferimento ai mercati emergenti e alle strategie per l'espansione internazionale.



La ventesima edizione del Netcomm Forum presenterà anche nuove aree tematiche:

- l'HR Village, uno spazio dedicato all'incontro tra aziende e professionisti, con focus sulle competenze digitali e le opportunità di carriera nel settore;

- la Best Omnichannel Experience, una galleria che metterà in luce i casi di successo e le soluzioni per integrare il mondo online e offline;

- il Creativity Award, un premio che celebra l'innovazione nella comunicazione e nel marketing digitale, riconoscendo le migliori idee e campagne promozionali legate al Forum.